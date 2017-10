Aktivní dámy začínaly kdysi s festivaly pro rodiny s dětmi. To když se jim narodili vlastní potomci a ony zjistily, že není moc míst, kde se zabaví celá rodina.

„Vzaly jsme všechno naše národní bohatství, pohádky, pověsti, chmel a historii českého varného práva, vinaře, a především tradice a svátky, které tehdy nikdo neslavil, a začaly pořádat netradiční festivaly, kde jsme rodiče a děti nutily pracovat všemi smysly,“ líčila Právu Helena. Jedním dechem dodává, že právě ony vybojovaly pro našince dnes tak oblíbené farmářské trhy a slavnosti.

„Je hodně krásných areálů pro děti, ale já se tam nudím,“ vysvětlila, proč vyslyšela výzvu vybudovat něco odlišného, kde máma, táta, děti můžou tvořit a poznávat společně.

Tak se vrhly do další akce. Uspěly v soutěži švédského řetězce s nábytkem a na Zličíně otevřely zábavný areál Creative World. Později odtud odešly, protože od českých farmářů jako odměnu za svoje snažení dostaly pozemek ve středočeské Chodouni, kde mj. vysadily 30 tisíc biolevandulí.

Helena Neumannová ukazuje vodní naučnou stezku.

FOTO: Lucie Fialová

Od září nabízejí svoje služby opět i v metropoli, právě v Narozeninovém domě.

„Hledaly jsme něco se dvorkem, kde budeme moct uspořádat Ladovu zabijačku, posvícení a všechny krásné svátky, které ctíme a umíme s nimi kouzla. Dole je tvůrčí svět, nahoře Narozeninový dům,“ říká Neumannová k bývalému brownfieldu v Holešovicích. Právě narozeniny se staly jejich doménou. „Řeknete nám všechno o oslavenci, my připravíme oslavu, která překvapí i vás,“ líčí ve zkratce.

V tvůrčím světě naleznete např. šperkařskou dílnu, výrobu dřevěných loutek, staré psací stroje, vodní stezku. Vstupné činí 99 korun.

„Jsme pyšné, že jsme to dokázaly. I proto, jak říkáme, že jsme si s kolegyní za posledních deset let nekoupily pěknou kabelku, ale utrácíme za ježibabí doupě, vodnický hrádek, platíme historiky, kteří hledají v českých pověstech indicie, abychom vás hezky pobavily,“ usmívá se Helena.

Šperkařská dílna

FOTO: archív Narozeninového domu

Celý tvůrčí svět je postavený na českém kalendáři, stejně tak bistro, které ctí moudra našich babiček. Na podzim se strávníci mohou těšit na dobroty z dýně, kapusty, pastiňáku i hub z Jizerských hor.

„Všechno souvisí s koloběhem přírody. Když to studujeme a pídíme se po tom, proč to tak bylo, a mluvíme o tom s lékaři, historiky, dostáváme se k tomu, že kdybychom se vrátili ke kořenům, bylo by nám hrozně hezky,“ míní.