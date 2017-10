Do práce, na rande, do divadla či do školy? Pouzdrovka se hodí při každé příležitosti, kdy chcete vypadat elegantně a žensky. Záleží jen na vás, jakou délku, barvu či materiál si vyberete.

Podzimní barvy

Hledáte klasickou pouzdrovku, která vám ve skříni jen tak nezestárne? Pak vsaďte na černobílý károvaný model. Je totiž výraznější než obyčejná černá a zároveň dodá vašemu outfitu zajímavý detail vzoru. Doplňte ji klasickou bílou košilí, kterou ve skříni jistě najdete a outfit vyšperkujte zajímavými doplňky a výrazným kabátem. Naším tajným typem je trendy barva bordó, která vypadá skvěle jak na semišových kozačkách, tak na hřejivém kabátu či kožené kabelce.

Košile, Van Graaf, 999 Kč. Boty, Deichmann, 849 Kč. Kabát, Esprit, 3799 Kč. Kabelka, Urbanlux, 2380 Kč. Sukně H&M, 899 Kč.

FOTO: archiv firem

Decentní rockerka

Barevné outfity a vysoké podpatky ráda přenecháte jiným? Tak zkuste styl umírněný styl grunge! Docílíte ho pomocí prodlouženého zatepleného křiváku, bot s přezkami a samozřejmě džínovou pouzdrovou sukní, která vypadá skvěle s černými punčocháči i bez. Třešničkou na dortu je pak pohodlný bavlněný top se zvonovými rukávy, které jsou letos velmi v oblibě.

Tričko, Esprit, 849 Kč. Boty, Deichmann, 1999 Kč. Bunda, F&F, 1599 Kč. Sukně, H&M, 949 Kč. Kabelka, Urbanlux, 4390 Kč.

FOTO: archiv firem

Kombinujte

Nebojte se svým outfitem zapadnout mezi krásně zabarvené podzimní listí. Stačí si vybrat vzorovanou halenku a sukni ve stejných tónech a uvidíte, že kombinací vzorů docílíte promyšleného looku, který vám každý pochválí. Nezapomeňte ani na žlutý kabát, který celek dotvoří a doplňky pak volte už jen v tónech hnědé či černé.

Halenka, Marks & Spencer, 999 Kč. Boty, Deichmann, 1799 Kč. Kabát, F&F, 999 Kč. Sukně, Zara, 699 Kč. Kabelka, Urbanlux, 4120 Kč.

FOTO: archiv firem

Svůdná krajka

Ani na podzim nechcete přestat provokovat? Pořiďte si výraznou krajkovanou sukni! Sexy vzhled pak rozbijte volným svetrem v neutrálním tónu, který dodá na kontrastu materiálů. Pak už zbývá přihodit jen černé punčocháče, kotníkové boty, klobouk a výraznou koženou kabelku, která dodá outfitu na luxusním dojmu.

Kabelka, CCC, 1899 Kč. Boty, Urbanlux, 3680 Kč. Svetr, H&M, 899 Kč. Sukně, Cellbes, 999 Kč. Klobouk, H&M, 799 Kč.

FOTO: archiv firem