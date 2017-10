Je na ně patřičně pyšný. „Každá je z jiného soudku. Zakladatel je příběh Raye Kroce, který od bratrů McDonaldových, provozovatelů malé restaurace s hamburgery, dostal objednávku na mixéry k výrobě mléčných šejků a stál u zrodu nejznámějšího řetězce. Vydělal na tom miliardy. Čím víc ale měl, tím víc se stával hrabivějším a ze slušného a pracovitého člověka se změnil v agresivního opilce.

Video

Trailer k filmu Zakladatel

Zdroj: Forum Film CZ

Rád jsem loni, desítky let po mém superhrdinovi Batmanovi (1989), přijal i nabídku v novém Spider-Manovi: Homecoming (2017). Nikdy jsem totiž nehrál jednoho z těch ničemů.

Video

Trailer k filmu Americký zabiják

Zdroj: Vertical Ent.

Zajímavou postavu mám i v aktuálním Americkém zabijákovi (2017), kde pomáhám vycvičit Mitche, který přišel o rodiče a poté, při teroristickém útoku, i o svou přítelkyni. Když se stane tajným agentem, společně zkoumáme sérii teroristických útoků a podaří se nám zastavit rozpoutání světové války na Blízkém východě,“ prozrazuje rodák z Pensylvánie.

Na otázku, zdali mu nevadí, že v některých rolích, jako třeba v Birdmanovi (2014), nevyje padá zrovna nejlíp, Keaton odpovídá: „Pravda, není to zrovna lichotivé, ale to je záměr a pro mě zároveň i velká herecká výzva. Například desetiminutový záběr, při kterém běžím po newyorské Times Square jen ve spodkách, se točil v jednom zátahu a nedovoloval jedinou chybu. Přežil jsem to proto, že jsem si představil, jak zoufalý je ten muž a jak se přitom snaží udržet si svou důstojnost. Právě tyto psychicky i fyzicky náročné role miluju.“

Video

Upoutávka na film Birdman

Zdroj: CinemArt

Zdá se, že už dal vale menším rolím v nezávislých filmech. „Byly to desítky postav, které mě bavily, jako třeba špičkový agent v krimi Jackie Brownová (1997) nebo bluesový muzikant v pohádce o oživlém sněhulákovi Jack Frost (1998). Postupně ale o vás přestane být v Hollywoodu zájem. Tak jsem si jednou řekl, že bych se měl snažit dostat tam, kde zase chci být, a metodicky jsem si vybíral ty role, ve kterých mě lidé začali víc vnímat,“ svěřuje se.

V mládí to nevypadalo, že to Michael Keaton, vlastním jménem Michael John Douglas, dotáhne tak daleko. Vyrůstal v malém městě u Pittsburghu jako nejmladší ze sedmi dětí.

„Rodina matky pocházela z Irska, vyrůstali jsme jako oddaní katolíci v dělnickém městě s továrnou, hned u řeky Ohio. Otec, tvrdý irský katolík, kterého si matka idealizovala, v továrně pracoval. Pak se ale vypracoval až na inženýra. Byl jsem benjamínek, a tak si sousedé mysleli, že se mám jako v ráji. Přitom jsem nosil obnošené věci po sourozencích, občas jsem od nich něco schytal a nikdy mě mezi sebe nebrali. Pak nás táta nechal. Později maminka po mrtvici ochrnula na polovinu těla a starala se o nás s jednou rukou. Tehdy mě to málem zlomilo, cítil jsem se úplně bezmocný,“ vzpomíná.

V dramatu Zakladatel (2016) ztvárnil úspěšného byznysmena, kterého miliardy změnily k nepoznání.

FOTO: Profimedia.cz

Matka si přála, aby Michael studoval. Přijali ho na Kentskou státní univerzitu v Ohiu, ještě před jejím ukončením se však vrátil do Pittsburghu. Potřeboval práci, aby si mohl dál studia platit. Dostal ji v televizním štábu, do školy se pak už nevrátil. V polovině 70. let odjel do Los Angeles, kde se chtěl stát hercem.

Dostával malé televizní role, první filmový úspěch mu vynesla komedie Noční směna (1982). V té době se jednatřicetiletý Keaton oženil s o šest let starší herečkou Caroline McWilliamsovou, rok nato se jim narodil syn Sean. V roce 1990, kdy už byl díky černé komedii Beetlejuice (1988) a Batmanovi slavný a bohatý, žil na ranči v Montaně. Rozvedl se, ale s exmanželkou si zůstali kvůli synovi blízcí až do její smrti v roce 2010.

Keaton tvrdí, že nejlepší, co se mu v životě podařilo, bylo narození syna, který je ve svých čtyřiatřiceti ženatý, úspěšný autor písňových textů a jeho nejlepší přítel. „Vždycky jsem chtěl být otcem. Říká se, že filmová hvězda to má s dětmi složitější. Když ale v něčem chcete být dobrý, tak to dáte. A já jsem chtěl být dobrý táta, stejně jako dobrý herec.“

V krimi Batman je jeho maskovaný netopýří muž vždy tam, kde se děje bezpráví.

FOTO: Profimedia.cz

Ten, který nastartoval filmový žánr komiksových superhrdinů, přiznává, že ve skrytu duše je pořád netopýří muž. Největší slávu mu totiž přinesla právě spolupráce s kultovním režisérem Timem Burtonem. Hrál už v jeho morbidní komedii Beetlejuice a úspěšně pokračovaly hity Batman a Batman se vrací (1992).