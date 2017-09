K vidění bylo 21 rafinovaně zdobených a ručně zpracovaných večerních šatů z prémiových látek, které pocházejí z italské rodinné manufaktury Ricamficio Paolo, která dodává látky pro věhlasné světové módní domy jako Dior, Chloé, Burberry, Miu Miu apod.

Róby od Zuzany Kubíčkové

FOTO: Mojmír Bureš

Inspirace květinami se prolíná celou kolekcí, která zahrnuje modely ve starorůžové, pastelové mint a bledě modré, šeříkové, rudé, zelené, oranžové a dalších barvách.

Některé látky připomínají barokní plátna a kontrastují tak s jednoduchými liniemi a nadčasovými, klasickými střihy. Neopakovatelnou atmosféru magické zahrady pak dotváří luxusní materiály, jako je samet, vyšívaný a plisovaný tyl, hedvábí, zlatá metalická krajka s výšivkou, krémová hedvábná krajka pošívaná flitry či guipure krajka.

FOTO: Ondřej Janů

Vrcholným kouskem byly dlouhé šaty s květinovými aplikacemi a ručně vyšívanými ozdobami, kde má každý květ jiné barevné provedení. Na těchto šatech se pracovalo 60 hodin.

FOTO: Ondřej Janů

„Vždy jsem toužila zpracovat květinovou inspiraci. Ale měla jsem o tom své představy – chtěla jsem mimořádnost a originalitu každého květu přenést i do své kolekce. Inspiruje mě práce starých mistrů a tradiční řemeslné postupy. Současně jsou pro mou tvorbu do jisté míry typické šaty pro mimořádnou příležitost – to je dáno tím, že se věnuji především individuální zakázkové tvorbě. Mé zákaznice si většinou přejí šaty výjimečné, osobní a současně uvažují prakticky a chtějí, aby šaty byly nadčasové,“ popisuje vznik kolekce Secret Garden sama návrhářka.

FOTO: Ondřej Janů

Róba od Zuzany Kubíčkové

FOTO: Mojmír Bureš