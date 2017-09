Univerzálním klíčem k čištění je podle odborníků z Pandory tekuté mýdlo, vlažná voda a jemný kartáč. Ideální je i zubní kartáček, který se spolehlivě dostane i do méně přístupných míst.

Pokud jsou šperky velmi špinavé, nechte je namočené v roztoku mýdla a vody po dobu 10 minut. Potom je osušte a vyčistěte jemným suchým hadříkem. Další druhy čištění pak závisí na daném materiálu.

Stříbro

Stříbrné šperky patří mezi oblíbené, zejména proto, že se jedná o cenově dostupné kousky. Co se týče jejich čištění, dají se pohodlně vyčistit u klenotníka, stejně dobře to zvládnete i sami doma. Můžete si pořídit buď speciální set na čištění stříbra, nebo dopřát vašemu oblíbenému šperku lázeň z jedlé sody a vařící vody.

„Zašedlým stříbrným šperkům pomůže navrátit lesk také speciální vata, kterou šperky několikrát přeleštíte. Ve zlatnictvích nebo drogériích můžete také koupit na domácí čištění roztok. Do něj však nikdy nevkládejte šperky s kameny nebo perlami,” říká Markéta Říhová ze společnosti DIC.

Zlato

Zlato je měkký kov, a proto je náchylnější k mechanickému poškození více než ostatní kovy. Navíc, čím má šperk více karátů, tím je měkčí. Obecně se nedoporučuje se zlatými šperky sportovat, rovněž byste si měli dát pozor, aby nepřišly do styku s chemickými prostředky.

„Pokud se rozhodnete čistit zlaté šperky doma, pak volte přípravky určené přímo na ně. K dispozici jsou bavlněné hadříky, čisticí vaty, pěny a krémy. Pokud máte šperky s matným povrchem, je ideální použít tekutý roztok, do kterého šperky vložíte. Stejně jako u stříbra ale nečistěte pomocí roztoku šperky s perlami nebo kameny,” dodává Říhová.

Diamanty

Diamantové šperky jsou sen, který se splní jen málokteré z nás. Pokud se vám to poštěstilo, nezapomeňte si svůj klenot patřičně opečovávat! Jedním ze způsobů, jak čistit diamantové šperky, je domácí čpavek. Umístěte šperky na půl hodiny do roztoku v poměru 1:100 25procentního amoniaku a teplé jarové vody. Po vyjmutí je jemným štětcem z obou stran očistěte. Potom šperky ponořte podruhé do roztoku, následně opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou a usušte v papírové utěrce.

K čištění můžete použít také alkohol, ale bez barviv a různých jiných přísad. Jde o bezpečnou metodu vyčistění diamantů. Doporučujeme čistý líh dostupný v každé lékárně. Jednoduše stačí ponořit šperky do sklenice s lihem a asi za hodinu pročistit kartáčkem. Poté je osušte v jemné tkanině.

„Na noc své klenoty ale raději odkládejte. Zabráníte tím jejich poškození. Ideálním místem je originální krabička, šperkovnice nebo měkký látkový sáček,” radí Andrea Beranová, obchodní ředitelka značky ALOve.

Perly

To nejlepší, co můžete pro svůj perlový šperk udělat, je, že ho budete často nosit: jemným třením o pleť se totiž perly leští a udržují si svůj typický jemný perleťový lesk. Pozor si ale dejte na styk s chemikáliemi včetně parfémů, make-upu a laku na vlasy. Potom by svůj lesk mohla perla ztratit a její povrch by nepěkně zmatněl.

Perly ukládejte do samostatné polstrované krabičky nebo zabalené do jemné látky, odděleně od ostatních šperků, které by jejich citlivý povrch mohly poškrábat.