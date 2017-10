Kat Von D se narodila v Mexiku, ve čtyřech letech se s rodiči přestěhovala do Los Angeles. Již jako malá obdivovala tetování, první si nechala udělat ve svých čtrnácti letech. Tenkrát to bylo z nešťastné lásky - vytetované staroanglické „J” na kotníku. Podomácku vyrobeným tetovacím strojkem poté zkoušela Kat tetovat i své přátele. V 16 letech se rozhodla skončit se školou a věnovat se tetování naplno.

V roce 1998 otevřela své první profesionální studio Sin City Tattoo. Následně pracovala v dalších známějších tatérských studiích, až se dostala do studia True Tattoo, kde začala spolupracovat v té době se slavnými tatéry Clayem Deckerem a Chrisem Garverem, které proslavilo účinkování v show Miami Ink. I díky nim měla Kat možnost také účinkovat v této realitní show. Po několika dílech ale došlo mezi účinkujícími k neshodám a Kat šla svou vlastní cestou.

V roce 2007 rozběhla svou vlastní televizní show LA Ink. Díky tomuto pořadu se stala takřka přes noc jednou z nejslavnějších tatérek na světě. Takový úspěch nečekal vůbec nikdo.

Kat Von D je také velkou milovnicí hudby. Od šesti let hraje na piano, na svém těle má vytetovaný nejen portrét Beethovena, ale také jména oblíbených hudebních kapel - HIM, Misfits, Turbonegro, ZZ Top, Guns N 'Roses, AC/DC, Slayer atd.

O její tetování začal být zájem i mezi hollywoodskými hvězdami a Kat se stala doslova tatérskou ikonou. Mezi její klientelu se tak zařadily hvězdy jako zpěvačka Lady Gaga, herečka a zpěvačka Miley Cyrusová, Jessie James, zpěvačka Beyoncé, zpěvačka a herečka Demi Lovato, herečka Denise Richardsová, herci Ewan McGregor a Jared Leto, kytarista Dave Navarro, herec Steve-O, zpěvačka Rihanna, skladatel John Mayer, zpěvák Billie Joe Armstrong, rapeři Lil Wayne a Eminem, textařka Nicki Minaj, zpěvačka Hayley Williamsová, zpěvák Anthony Keidis, zpěvačka Amy Winehouse, Eve, raper Diddy, hudebníci Nikki Sixx, Frank Iero a další.

Narodila se 8. března 1982 v Mexiku misionářským rodičům (Církve adventistů sedmého dne).

Tetování bylo inspirací i pro její dvě knihy. V první s názvem High Voltage Tattoo představila svou dosavadní tvorbu, druhá kniha The Tattoo Chronicles je ilustrovaným deníkem zachycujícím události během jednoho roku života tatérky. Tento deník se umístil na třetím místě v žebříčku bestsellerů The New York Times.

Červená a černá patří mezi její nejoblíbenější barvy.

Po odvysílání čtyř sérií show LA Ink se Kat Von D rozhodla v reality show dále nepokračovat. Se svou fanouškovskou základnou ale zůstala v kontaktu dál, stala se významnou influencerkou (vlivnou uživatelkou) na sociálních sítích. Jen její Instagram má v současné době 6,2 miliónu sledujících, což jí mohou závidět i mnohé hollywoodské filmové a hudební hvězdy.

Od tetování k vlastní beauty řadě

V roce 2008 tatérku oslovila kosmetická značka Sephora, velice ji tehdy zaujal její styl. Zástupci Kat požádali o spolupráci na nové kolekci make-upu. Po prvotním úspěchu kolekce spolupráce pokračuje dodnes.

Řada Kat Von D Beauty se proslavila především svou kvalitou, dlouhou výdrží, vysokým obsahem pigmentů a vynikající krycí schopností. Je to dáno i tím, že Kat je známa především svým smyslem pro detail a perfekcionismem. Stojí za každým výrobkem, u kterého navrhuje nejen jeho složení, obaly, ale dokonce i názvy. Snaží se tak vytvářet produkty, které odpovídají jejím vysokým nárokům, zároveň se snaží lidem ukázat, jak snadné je prostřednictvím líčení osvobodit uměleckého ducha v každém z nás.

Kat Von D se nebojí experimentovat.

Za doslova ikonické z její řady jsou považovány produkty Tattoo Liner (dokonalá voděodolná oční linka s aplikačním štětečkem pro vykreslení tenkých i silnějších linek), Everlasting Liquid Lipstick (tekutá rtěnka s dlouhotrvajícími pigmenty, kterou jen tak někdo neslíbá), Lock-it Foundation (make-up, jehož jedna kapka dokáže sjednotit barvu pleti a vytvořit sametový efekt, přičemž dokáže skrýt i tetování) a Shade+ Light Face Contour Palette (konturovací paletka, které umí zachytit jemnou hru světel a stínů).

Jedním z nejdůležitějších hesel Kat von D jsou: „Kvalita je nad kvantitou” a „Méně je více”.

Kat Von D je známá také díky veganství, své produkty přizpůsobuje tomuto směru. V roce 2016 získala ocenění za svou práci ve jménu práv zvířat.

Kromě kosmetické značky dnes vlastní i uměleckou galerii a butik Wonderland Gallery, pro který navrhuje i svou kolekci oblečení.