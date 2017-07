Trápí vás malá ňadra? Vyberte si plavky, které z nich udělají přednost

K létu plavky zkrátka patří. Jejich vybírání ale mnohdy není jednoduché. Téměř každá žena se potýká s tělesnými nedostatky, které se v plavkách zkrátka schovat nedají. Kromě nadváhy mnohé řeší například i malá prsa. To ale nemusejí, existují totiž lichotivé střihy, které na drobném hrudníku naopak vyniknou. Ne nadarmo se říká, co je malé, to je hezké.