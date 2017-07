Zážitky nade vše

Jednou z nejvzácnějších věcí, kterou vám nikdo nevezme, jsou zážitky a vzpomínky. Zaznamenejte si to nejdůležitější, včetně podvodních radovánek.

Zleva: Joby stativ GorillaPod Hybrid černý/šedý. Unikátní patentovaná technologie flexibilní kloubové konstrukce nabízí nekonečné možnosti uchycení a zafixování fotoaparátu (např. na větvi stromu, zábradlí mostu, řídítkách bicyklu, horských kamenech apod.). Cena na Zboží.cz: od 900 Kč; Kompaktní fotoaparát Canon G7X Mark II. Profesionální kompaktní fotoaparát s velkým snímačem nabízí stejnou kreativitu jako digitální jednooké zrcadlovky pro fotky i filmy v rozlišení Full HD, a to za každého osvětlení. Jeho předností je úžasně přesná optika s optickým zoomem 4,2x, citlivostí do ISO 12 800, výkonným optickým stabilizátorem obrazu, s automatickou optimalizací jasu, kontinuálním snímáním a ostrým zaostřením. S wifi a intuitivním výklopným dotykovým displejem. Cena na Zboží.cz: 16 990 Kč; Pouzdro Canon WP-DC55. Vodotěsné pouzdro, možnost tvorby unikátních fotografií na dovolené, kompatibilní s fotoaparátem PowerShot G7 X Mark II, využitelné do hloubky 40 metrů. Cena na Zboží.cz: 6490 Kč

FOTO: Archiv firem

Na pláži celý den



Pokud rádi na pláži nebo kdekoli jinde u vody trávíte celý den, nemělo by vám chybět pár doopravdy praktických věcí.

Zleva: Přístřešek Terra Nation Roa Kohu pro 2-3 osoby, rychlé a snadné postavení, 98% UV ochrana před škodlivými slunečními paprsky, ventilační otvory pro větrání a vyšší odolnost vůči silnému větru. Cena: 1990 Kč; Bonami Plážová taška Origama Blue Stripes - pojme všechno přes krémy, knížky a časopisy až po osušku. Cena: 990 Kč; Chladicí taška Campingaz Shopping Cooler 15L nabízí pohodlné nošení v ruce nebo přes rameno. Cena: 359 Kč; Ručník Sea to Summit Drylite Towel XL je vyroben z rychleschnoucího vlákna, které je příjemné na dotek. Ručník je vhodný pro outdoorové cestování nebo do kempu. Je lehký a skladný, takže se vejde do každého batohu. Cena: 786 Kč; Chladící vložky na plechovky Outwell Ice Block Can jsou netoxické, opakovaně použitelné. Mohou být umývány v myčce nádobí. Cena: 175 Kč

FOTO: Archiv firem

Zleva: Tchibo Bezpečnostní batoh s nabíjecí stanicí s integrovanou powerbankou pro různé mobilní přístroje – ideální na cesty, polstrovaná kapsa na notebook (max. 15 palců) a polstrované vnitřní kapsy, např. na tablet nebo smartphone. Vzadu bezpečnostní kapsa, dva bezpečnostní zipy s karabinkou na hlavních prostorech. Vnitřní osvětlení pomocí powerLED. Cena: 1990 Kč; Video chůvička do auta. Datart Bayby BBM 7030 lze využít nejen při cestě autem. Obraz a zvuk přenáší až na 250 m. Pomocí přísavky ji jednoduše přichytíte na sklo auta, včetně akumulátoru. Cena: 3999 Kč; Přenosný reproduktor Sencor SSS 81 pro přehrání hudby z flashky, telefonu, který připojíte přes Bluetooth, nebo z harddisku či paměťové karty i jiných nosičů. Díky vestavěné dobíjecí baterii o kapacitě 2000 mAh zvládne přehrávat hudbu až 12 hodin při střední úrovni hlasitosti. Cena: 649 Kč; Dětské sluneční brýle Relax Melo R3065B. Plovací polarizační dětské sluneční brýle. Nejdou utopit! Na vodu, k moři. Prostě konečně pořádné dětské brýle k vodě. Cena: 599 Kč; Sada pro potápění 3Cam water set Sencor obsahuje neoprenový plováček a plastový plovoucí držák. Celý set, který je vhodný na většinu akčních kamer, je k dostání za cenu 450 Kč.

FOTO: Archiv firem

Pro aktivní dovolenou

Pokud trávíte volný čas nejraději aktivně, přibalte do kufru na cesty i něco málo z plážových her nejen pro akční sportovce. Těmi se zabaví nejen ratolesti, zálibu v aktivním trávení volného času mohou nalézt i dospělí.

Zleva: Vicfun Badmintonový Set A Complete - obsahuje 4 badmintonové rakety, 2 míče, síť, 2 teleskopické tyče, 4 upevňovací kolíky, 4 upevňovací lana a badmintonová pravidla – můžete si tak zahrát badminton na zahradě, v parku nebo na pláži. Cena: 699 Kč; Dětská hra do vody Speedo Seasquad Spinning Dive Toys - čtyři potápěcí hračky se točí při potápění. Skvělé pro hraní v bazénu, stačí je jen hodit a začít se pro ně potápět. Ideální pro učení potápění a chytacích reflexů. Cena: 619 Kč; Cestovní příbor Gentlemen's Hardware Camping Cutlery. Cena: 349 Kč; Wilson Graffiti VB various colors - rekreační volejbalový míč ideální pro beach volejbal. Cena na Sportisimo.cz: 399 Kč; Dětská koloběžka s kufříkem WORKER Lagy - nízká hmotnost, dvě přední kolečka, nášlapná brzda, vhodná pro děti od 5 do 10 let. Koloběžku lze snadno složit, poté funguje jako praktický kufřík na kolečkách s madlem. Cena na Insportline.cz 1590 Kč

FOTO: Archiv firem

Zleva: Happy Tails Set kostým mořská panna SEDNA + monoploutev. Pro všechny dívky, které chtějí být nejen o dovolené mořskými pannami. Velikosti 110 - 152, dospělá velikost S. Cena setu: 3480 Kč; Dětské potápěčské brýle Speedo Sea Squad Mask - pink/green. Cena: 540 Kč, Dětské plavecké brýle Speedo Sea Squad Goggle Infant - neon blue/hydro green. Cena: 289 Kč; Bambutik Bambusové tričko s krátkým rukávem. Jemný a hebký materiál nekouše ani se nelepí na neposedné a věčně upocené dětské tělíčko. Má delší střih, takže z něj dítě nevyroste tak rychle. Cena: 350 Kč; Dětská plovací vesta Speedo Sea Squad - vegas pink. Cena: 899 Kč; Dětský overal Reima Oahu - raspberry red. Froté body pro batolata se šikovnou kapucí a UV faktorem 50+. Zip po celé délce usnadňuje oblékání, šikovné zapínání na vnitřních švech ulehčí přebalování. Cena: 792 Kč

FOTO: Archiv firem