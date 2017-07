„Byl to ten nejhezčí dárek k mým červnovým padesátinám. Od úspěchů v začátku nového tisíciletí jsem sice natočila desítky, a podle mě několik hodně dobrých filmů, ani jeden z nich ale nedosáhl věhlasu těch předchozích. A v Hollywoodu mají jedno oblíbené rčení, že herec je tak dobrý jako jeho poslední filmový hit, který naštěstí přišel,“ říká s uspokojením.

Karta se začala obracet už po letošních Oscarech, kdy dostala další nominaci za dojemné drama Lion. Ódy se pěly i na mimořádný výkon v televizním seriálu Sedmilhářky.

V Cannes pak bodovaly její dva soutěžní filmy – historické drama Sofie Coppolové Oklamaný a horor Yórgose Lánthimose The Killing of a Sacred Deer. Nechyběla tu ani komediální sci-fi Jak mluvit s dívkami na party, ani pokračování seriálu Jane Campionové Na jezeře, ve kterém hraje v nových epizodách.

Herečka Nicole Kidmanová

FOTO: Profimedia.cz

Všechny tyto projekty mají stejného jmenovatele. Kidmanová, a to ať už v hlavní, či vedlejší filmové postavě nebo v seriálu, vždy upoutá. Každá její role je s rostoucím věkem vytříbenější, kultivovanější, propracovanější. Je to její chladná povýšenost, ale i zranitelnost či vrozená rozverná elegance a výjimečný talent, pro který ji v začátcích obsadili režiséři do thrilleru Zemřít pro… (1995), eroticky laděného dramatu Spalující touha (1999), bizarního muzikálu Moulin Rouge a hororu Ti druzí (2001), do dramatu Hodiny (2002) a dalších.

Od té doby zabodovala až v roce 2010 třetí nominací za mysteriózní Králičí noru. Poslední filmy, jež natočila, vyvolávaly u kritiků i diváků určitou rozpačitost, ať už to byly Koleje osudu (2013) či Grace, kněžna monacká, kterou zahajovala Filmový festival v Cannes v roce 2014. Letos tam přiznala, že největší dojem z nových filmů na ni udělal Oklamaný, a hned vysvětlila proč.

„Když mi Sofia Coppolová roli nabídla, okamžitě se mi vybavil Návrat do Cold Mountain ze stejně tragické doby občanské války a s ním spojený příběh vojáka. V Oklamaném je to jiné tím, že děj se odehrává za zdmi izolované dívčí školy, kde probíhající válku studentky a učitelky neberou na vědomí do chvíle, než najdou těžce zraněného nepřátelského důstojníka Johna (Colin Farrell), jehož se ujmou. On si postupně omotá kolem prstu nejen dívky, ale i jejich staropanenskou učitelku Edwinu, a především ředitelku školy Miss Marthu, kterou hraju já. Ve všech se díky němu probouzejí emoce, o nichž John netuší, k jak strašnému konci mohou vést,“ přibližuje napínavý příběh.

Zahrála si i v příběhu Lion (2016), ve kterém australský manželský pár adoptuje ztraceného indického chlapce.

FOTO: Profimedia.cz

Farrell, který v té době dokončil s Kidmanovou už zmíněný horor The Killing of a Sacred Deer, o ní říká: „S Nicole je radost, štěstí pracovat. Když přijde na scénu, všichni se snažíme být ještě o něco lepší, a to od herců až po elektrikáře.“

A režisérka Coppolová dodává: „Miluji představení Nicole, zvláště ta, ve kterých hraje vyšinuté, zvrhlé postavy, jako to bylo třeba v Zemřít pro… Už při psaní scénáře pro Oklamaného jsem věděla, že ona jako Miss Martha přinese do role všechno, včetně humoru a emocí. Jedině ona může v této těžké době svěřené dívky ochránit.“

I když se Nicole narodila na Havaji, miluje Austrálii, kde žila od tří let. „Austrálie mně voní květinami, dostala se mi pod kůži. Zbožňuji Sydney, jeho život, a především otevřenost obyvatel,“ říká. Vyrůstala v rodině Anthonyho Kidmana, biologa a psychologa, a zdravotní sestry Janette. Už v prvním ročníku gymnázia jí jedna učitelka poslala obdivný dopis za výkon ve studentském představení. Byla to zmíněná režisérka Jane Campionová, která po letech s Nicole natočila vynikající snímek Portrét dámy (1996). V šestnácti byla vysoká, atraktivní zrzka australským idolem.

Osudové setkání



Osudové se stalo v roce 1990 setkání s Tomem Cruisem, za pět měsíců se vzali. Adoptovali dvě děti, ale jejich desetileté manželství, považované za hollywoodský zázrak, se zhroutilo. To připustila při natáčení Kubrickova dramatu Spalující touha v roce 1999, rok před tím, než Tom šokoval ji i celý Hollywood žádostí o rozvod.

Stejně jako později její postava ze snímku Grace, kněžna monacká, Kidmanová stála před rozhodnutím z role obletované hvězdy odejít. Profesně sklízela velkolepý úspěch za roli spisovatelky Virginie Woolfové v Hodinách, ale lidsky byla na dně.

„Můj život se po deseti letech štěstí rozpadl, nevěděla jsem, co mám dělat, zbyl jen zmatek a chaos. Měla jsem sice Oscara, ale cítila jsem se hrozně. Zůstala jsem sama a po všech emočních tahanicích okolo rozvodu následoval v šestatřiceti potrat. Chtěla jsem skončit,“ svěřila se po čase.

Brzy se však vybičovala k dalším špičkovým výkonům, všichni o ní mluvili v superlativech. „Vždycky odváděla perfektní práci, ale pro polovinu světa byla především ženou slavného Toma Cruise, pravou Nicole vlastně lidé ani neznali,“ podotkl tehdy Sydney Pollack. „Když jsem se s ní poprvé setkal, zažil jsem opravdový šok. Byla opakem chladné krásky, jak ji líčili v magazínech. Nefalšovaná australská holka, plná života a nakažlivého smíchu,“ vzpomíná ještě dnes režisér Moulin Rouge Baz Luhrmann.

Po rozchodu s Cruisem vystřídala několik partnerů, s tím pravým, Keithem Urbanem, se seznámila v roce 2005, po roce se vzali. Muž, který měl problémy s drogami, odešel na léčení a za pár měsíců se vrátil čistý. Nicole ho celou dobu podporovala. Dnes žijí na vysněné farmě v Tennessee se dvěma dcerami. Právě tam se jí splnilo toužebné přání mít děti.

V temném komediálním seriálu Sedmilhářky (2017) s Reese Witherspoonovou a Shailene Woodleyovou

FOTO: Profimedia.cz

V padesáti je stále okouzlující. Pečuje o svou porcelánovou pleť, nádhernou postavu má od boha.

„Nikdy jsem nechodila do posilovny. Půl roku jen trochu běhám a dalších šest měsíců pravidelně plavu. Možná to dělá zdravé jídlo. Nejraději mám tmavý chléb s olivovým olejem a parmazánem, s tím bych si vystačila i na pustém ostrově. Hřeším vlastně jedině s čokoládou. Tu miluji.“

Vždycky také měla vynikající vkus. Nejraději nosila romantické šaty v kombinaci s koženými kabátky. Není tedy divu, že si krásné Kidmanové, která je na rozdíl od některých arogantních celebrit velice příjemná, všimli módní návrháři.

Největší terno s ní udělal Karl Lagerfeld s reklamou na parfém Chanel No. 5. Za natočení spotu dostala 11 miliónů dolarů a do historie se zapsala jako herečka, která účinkovala v nejdražší reklamě všech dob, ale především jako jedna z mála současných skutečných hvězd.