Nemusíte řídit jachtu ani se plavit na zaoceánském parníku, dokonce ani sedět pod hvězdnou noční oblohou, stačí, když modrou vlnou zahrnete svůj aktuální šatník. Modrá totiž létu neuvěřitelně sluší. Její tóny nás právě obklopují na každém kroku, a chcete-li si léto opravdu užít, nemůžete pestrost barevné palety všemožných odstínů modré ve svém šatníku vynechat. Nosí se totiž úplně všechny.

Začít můžete romantickými a něžnými pudrovými tóny baby blue a kouřovými akcenty v blankytných odstínech. Skvěle se vyjímají na krajkových kouscích a sluší i odlehčeným materiálům, jako je hedvábí nebo satén.

Vzdušné barvy průzračného letního povětří ale naleznete i na doplňcích. Těm dodávají velmi ženský vzhled a okouzlí především romantické duše toužící po křehkém, éterickém vzhledu.

Zleva: Top s krajkovými detaily, Mango, 599 Kč. Horní díl plavek, H&M, 599 Kč. Šaty, H&M, 1499 Kč. Kabelka, Miss Selfridge, Zoot, 749 Kč. Krajkové šaty, H&M, 1499 Kč. Lodičky, Marks&Spencer, 1599 Kč. Sluneční brýle, Stefanel, 2899 Kč. Espadrilky, Only, 599 Kč

FOTO: Archiv firem

Toužíte-li po uhlazeném klasickém vzhledu, který ale nebude postrádat živelný náboj, sáhněte po odstínech, jako je kobalt, námořnická, či královská modrá. Tyto odstíny patří k výraznějším, jejich přímočarost a šťavnatost přitahuje pozornost, navíc se skvěle kombinují s neutrálními nadčasovými tóny.

Modely těchto barev nemusí hýřit střihovou kreativitou, klidně si vystačí s minimalistickými tvary, i přesto budou nepřehlédnutelné. Dobře je doplňují zlaté i stříbrné kovové prvky.

Zleva: Top, F&F, 399 Kč. Sandály z prořezávané kůže, BonPrix, 999 Kč. Ozdoba do vlasů, Claire's, 99 Kč. Pásek, Next, 350 Kč. Náušnice, Dyrberg&Kern, 1599 Kč. Kabelka, Folli Follie, 5490 Kč. Kalhoty s asymetrickým zapínáním, Zara, 599 Kč. Plavky, Next, 1100 Kč. Pantofle, Superdry, 499 Kč

FOTO: Archiv firem

Velmi výrazným, přesto ale nadmíru elegantním tónem je temná modř a její lomené odstíny. Skvěle podtrhuje pohodlné letní šaty z lehoučkých materiálů, stejně jako sportovně laděné tenisky nebo drobnější doplňky.

Vyzdvihne i ženské střihy ozdobené mašlemi, klasicky a stylově upoutá na těžších materiálech, jako je samet nebo imitace semiše, které temně modré dodají měkkost a podtrhnou její hloubku.

Zleva: Sluneční brýle, Komono, 940 Kč. Sametový náhrdelník, Only, 149 Kč. Šortky s vazačkou, Vila, Zoot, 899 Kč. Křivák, Mango, 999 Kč. Balerínky s mašlí, Melissa, 1939 Kč. Šaty, H&M, 1799 Kč. Hodinky Winston Regal, Komono, 2390 Kč. Nášivky, Aldo, 399 Kč. Tenisky, Zara, 699 Kč

FOTO: Archiv firem

Hledáte vyloženě letní odstín modré? Vsaďte na tyrkysovou. Jako by se v ní odrážely křišťálové vody omývající sluncem zalité písečné pláže nebo hloubka opečovávaných bazénů ve špičkových hotelových resortech, a doslova tak navozují dovolenkovou atmosféru. Jak jinak než na všemožných typech plavek a plážových doplňků.

Stejně tak ale dovedou proměnit v letní nutnost i klasicky střižené kalhoty s vysokým pasem. Zkuste je doplnit hitem v podobě zkráceného topu a stanete se nekorunovanou královnou letních ulic. Méně odvážným přijdou vhod alespoň azurové doplňky.

Zleva: Náhrdelník, Next, 710 Kč. Mokasíny, Aldo, 2999 Kč. Jednodílné plavky, H&M, 599 Kč. Horní díl plavek, H&M, 399 Kč. Peněženka, Mango, 199 Kč. Náramek, Sophia Palmas, Bigbrands, 139 Kč. Kalhoty, Topshop, 1600 Kč

FOTO: Archiv firem

Samostatně vypadají všechny odstíny modré dokonale, jejich vzájemné kombinování ale umí ještě rozšířit variabilitu vaší garderoby. Pohrajte si s modely tón v tónu a nešetřete kreativitou, odvaha se nosí a aktuální trendy nám nabízejí opravdu široké pole působnosti. A když zainvestujete do klasických odstínů a střihů, vydrží vám modrý kousek i v nadcházejících sezónách.

Začít můžete třeba u horních dílů. Jednoduchý tmavý top může být základem denního outfitu s širokou rozevlátou sukní, nebo večírkovým hitem, doplníte-li jej kalhotami úzkého skinny střihu a jehlovými podpatky.

Váš šatník se neobejde ani bez oversized košile, ideálně v bledě modrých tónech. Můžete ji nosit jako pohodlné a vzdušné šaty, stačí ji jen doplnit páskem, v chladnějších dnech se stane skvělou partnerkou k džínám.

Zleva: Blůza s volány, Vila, 899 Kč. Prodloužená košile, Zara, 499 Kč. Blůza s širokými manžetami, Marks&Spencer, 999 Kč

FOTO: Archiv firem

Kancelářský look se také neobejde bez modrých tónů. Volte výraznější barvy a střídmé střihy bez extravagantních prvků, které se dobře kombinují s neutrálními kancelářskými kousky.

Blůza s širokými manžetami vynikne jak v kalhotovém kostýmu, tak s pouzdrovou sukní v ideální délce.