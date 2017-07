Jednasedmdesátiletý Ed O’Neill už sice nevypadá jako Al Bunda, přibral a nosí brýle, ale patriarchu rodiny hraje stále stejně dobře. „Když mě po letech zase lanařili do dalšího rodinného seriálu, moc se mi, tak dlouho po Alu Bundovi, nechtělo. Byl jsem finančně zabezpečený, chtěl jsem dál hrát ve filmu a na divadle a víc času trávit se svými dvěma dcerami. Neformální setkání s tvůrci Takové moderní rodinky jsem v roce 2000 přijal jen ze zdvořilosti,“ vzpomíná slavný rodák z Ohia.

Scénář mu ale přesto poslali. Pečlivě si ho přečetl a nakonec si řekl, proč ne. V seriálu vystupuje opět jako patriarcha, ale zcela jiného klanu: je otcem gaye, který adoptoval s partnerem vietnamskou holčičku, dědou tří dětí své dcery a stane se otčímem syna své nové, o hodně mladší náročné manželky. „Bylo to jen o další bláznivé rodině. A v takových rolích mě diváci nejspíš vidí nejraději, tak jsem jim chtěl udělat radost,“ prozrazuje populární šprýmař.

Ed O’Neill, Sofia Vergara a Rico Rodriguez v Takové moderní rodince

FOTO: Profimedia.cz

„Jen jsem tehdy dodal, že bych nechtěl, aby se seriál zase protáhl. U Ženatého se závazky, který začal v roce 1987, jsem si byl jistý, že ho zruší během prvních šesti epizod, a on běžel deset let. A tu máš, čerte, kropáč, oni to i s tou Takovou moderní rodinkou zase o další dvě sezóny prodloužili, tak to vyjde nastejno,“ říká s povzdechem.

Paradoxem je, že 185 centimetrů vysoký a statný Ed O’Neill dával vždy přednost dramatickým rolím policistů a detektivů. Ty si vyzkoušel už na začátku 80. let v Žoldácích (1980) a v Detektivu Doyleovi (1986), později v thrillerech Sběratelé kostí (1999) či Pravidla boje (2004). Zkoušel štěstí i ve dvou detektivních seriálech, ale ani jeden nevyšel. Zvlášť pyšný je na akční drama Červený pás (2008), ve kterém mohl prokázat svou zdatnost v brazilském jiu-jitsu, bojovém umění, kterému se věnuje už řadu let. Od roku 2007 je v něm držitelem černého pásu.

Narodil se v Youngstownu ve státě Ohio do velké irské katolické rodiny jako nejstarší dítě Ruth a Edwarda O’Neillových. Matka byla sociální pracovnicí a otec řidičem náklaďáku a slévačem. Po maturitě studoval Ed umění a herectví na několika univerzitách v Ohiu a v rodném městě. I když měl rád hraní, dával přednost sportu, vynikal v americkém fotbalu, kterému se věnoval na obou univerzitách. Jeho snem bylo dostat se do týmu Pittsburgh Steelers jako obránce, ale nakonec ho pro reprezentaci nevybrali.

Na snímku z roku 2016 s manželkou Catherinou a dcerami – Sophií (vlevo) a Claire.

FOTO: Profimedia.cz

Po tomto zklamání se rozhodl pro uměleckou dráhu. Vrátil se do Youngstownu, účinkoval v místních divadlech a učil na střední škole. V roce 1977 se odstěhoval do New Yorku, kde opět začínal s divadlem a dál pronikal do tajů herectví. Tři roky nato se objevil v průlomové roli detektiva Schreibera vedle Ala Pacina v krimidramatu Na lovu (1980). Kamarádí spolu dodnes.

V roce 1986 hrál Ed ve hře O lidech a myších v Hartfordu, ve státě Connecticut. Svým výkonem zaujal manažera televizní společnosti Fox, který mu nabídl, aby se zúčastnil konkurzu na Ženatého se závazky. Ed se rozhodl ve chvíli, kdy si jeho manželka Catherine Rusoffová četla scénář pilotního dílu seriálu a nemohla se udržet smíchy. Následujících deset let pak byl nenahraditelným hlavním hrdinou a stal se jím i v Takové moderní rodince. Díky ní dostává on i seriál spousty ocenění.

S Catherine se vzali v roce 1986, v letech 1990–1995 ale žili odděleně. V roce 1999 se jim narodila první dcera Sophia, o tři roky později Claire. Jako starší otec si jich opravdu užívá.

Rád vzpomíná na srpen 2011, kdy dostal svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy. „Tehdy jsem si připadal opravdu jako ‚king‘. Byly tam se mnou mé tři manželky – dvě seriálové, Katey Sagalová a Sofia Vergara, i ta moje pravá Catherine. Jen bych rád dodal, že ta jedna mi ke štěstí úplně stačí,“ končí oblíbený herec Ed O’Neill.

Víte, že…