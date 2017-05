Konopí je letitá hospodářská plodina, která se dříve běžně pěstovala na našich polích, využívala se hlavně v textilním průmyslu na vlákna, provazy, plachty, ale i jako izolační materiál apod.

V současnosti konopné extrakty (čili extrakty z technického konopí, které neobsahuje psychoaktivní látky) nacházejí velké využití ve farmacii a medicíně, ale také kosmetice a potravinářství.

Běžně si můžeme koupit konopné semínko, mléko a olej, všechny tyto produkty obsahují vyvážený poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin, které si tělo nedokáže samo vyrobit, a musí je tedy přijímat v potravě.

Olej je také bohatý na vitamíny A, D a E a je vynikající výchozí látkou například pro výrobu mýdel.

Co jsou THC a CBD



Konopí obsahuje dvě hlavní složky THC a CBD. Pokud je obsah THC v konopí nižší než 0,3 %, mluvíme o technickém konopí, jež obsahuje především CBD.

THC (tetrahydrocannabinol) má psychoaktivní účinky a je také hlavní účinnou psychoaktivní složkou marihuany. Není rozpustný ve vodě, pouze v tucích. Ovlivňuje funkce mozku působením na centrální mozkový systém, což ovlivňuje náladu, vnímání, chování, rozeznávání.

CBD (kanabidiol/cannabidiol) je nepsychoaktivní složka konopí, má významné zdravotní účinky, ale nepůsobí omamně. Patří mezi kanabinoidy, které se přirozeně vyskytují v lidském organismu (tzv. endokanabinoidy). Společně s dalšími faktory pomáhá zlepšení imunitního systému a výborně účinkuje jako antistresový faktor v těle.

Všestranné a různorodé terapeutické účinky, které má konopí na člověka, se vysvětlují právě spoluúčinkováním kanabinoidů nacházejících se v rostlině, tedy fytokanabinoidů, a endokanabinoidů v těle.

Kde konopí pomůže



Konopí se dobře uplatňuje při různých kožních obtížích, jako je lupénka, ekzém, plísně nebo alergie.

Kanabinoidy obsažené v rostlině regenerují kůži při popáleninách nebo vzniklých jizvách. Jsou protizánětlivé, zvyšují ochrannou bariéru pokožky, výrazně napomáhají obnově ochranného kožního filmu a bezprostřednímu promaštění extrémně suchých míst na kůži.

Konopí je letitá hospodářská plodina, která se dříve pěstovala na našich polích.

FOTO: Profimedia.cz

Výborných výsledků dosahují přípravky s kanabinoidy také při léčbě depresí, stavů úzkosti, neurologických poruch. Pomáhají proti křečím.

Vědecké a klinické studie dále ukazují, že CBD může být účinný při zmírnění příznaků široké škály onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, cukrovka, těžký alkoholismus, PTSD (posttraumatické stresové poruchy), epilepsie, roztroušená skleróza.

Konopné látky posilují imunitu, a tím i boj proti infekcím, při kterých přestávají účinkovat antibiotika.

Konopná mast

Z konopí se dá lehce připravit mast. Potřebujeme sušenou nebo čerstvou drť konopných listů a květů a lékárenskou kosmetickou vazelínu. Smícháme přibližně jeden díl rostliny a dva díly vazelíny.

Vazelínu nejprve rozpustíme ve vodní lázni a potom k ní přidáme nadrcené konopí. Zahříváme přibližně hodinu, občas směs promícháme. Potom necháme macerovat do druhého dne. Znovu zahřejeme, tentokrát jen krátce, a přefiltrujeme přes plátýnko. Získaný roztok přelijeme do nádoby, ve které chceme mast uchovávat. Produkt má nazelenalou barvu, která je přímo úměrná množství použité rostliny. Skladujeme v chladu, nejlépe v lednici.

Vzhledem k tomu, že mast neobsahuje konzervanty, měla by se spotřebovat přibližně do tří měsíců. Vždy nabíráme čistou špachtlí. Je to výborný prostředek na kožní problémy, ale i mazání na bolestivé klouby. A pro koho je příprava složitá, může si vybrat z konopných krémů, které jsou již běžně k dostání v drogeriích a lékárnách.

Konopné mléko

Pro přípravu potřebujeme semínka konopí nejlépe neloupaná, ale můžou být i loupaná. Neloupaná konopná semínka musíme namočit do studené převařené vody. Další den všechno rozmixujeme a přecedíme přes husté sítko. Získáme bílou tekutinu, kterou můžeme rovnou pít nebo i přidávat místo kravského mléka do pečení.

Mléko má příjemnou nasládlou chuť, intenzitu chuti můžeme regulovat množstvím přidané vody. Když zvolíme loupaná semínka, odpadá namáčení den předem, ale zároveň mléko obsahuje o něco méně účinných látek. Vnitřní užívání konopných produktů zklidňuje nervovou soustavu a má mírné analgetické účinky.

Konopný čaj

Šálek konopného čaje harmonizuje svaly a mysl. Čaj připravíme obvyklým způsobem, dvě kávové lžičky se zalijí vroucí vodou a nechají se pět až deset minut louhovat – podle toho, jak chceme výluh silný. Pro zintenzivnění můžeme bylinu krátce převařit nebo přidat do konopného čaje mléko.

Výluh má osobitou chuť, není mdlý. Dá se i říct, že druhé louhování je chuťově vyváženější. Pokud někomu nevyhovuje vůně, dá se koupit ve směsi s mátou nebo citrónovou trávou, která přebije aroma konopí.

V uspěchané době žijeme v neustálém stresu, naše kosterní svalstvo je napnuté a stažené. Každá úzkost nám zmenšuje vnitřní prostor. Po čaji se stažené svaly uvolní, dokonce v určitém místě můžeme pociťovat teplo způsobené prokrvením. Pití čaje z konopí před masáží zintenzivní celkové uvolnění. Pravidelné popíjení ulevuje především od bolesti kloubů a kostí. Potlačuje migrény, bolesti hlavy, negativní emoce a vylepšuje spánek.

Když si uvaříme čaj večer hodinku před spaním, špatné myšlenky odplují a usneme jako miminko. Látky v něm obsažené odstraní noční buzení, ráno vstaneme s nově načerpanou energií. Klidný spánek je pro zdraví a pohodu důležitý, zlepšuje paměť a soustředění během dne.