Postup: Kachnu rozčtvrtíme, osolíme a necháme odležet alespoň hodinu. Posypeme ji bohatě kmínem, opepříme, zalijeme sádlem a pod poklicí pečeme na 120 °C čtyři hodiny. Kachnu vyndáme z pekáče a obereme, z výpeku sebereme tuk. Do výpeku (šťávy) vrátíme obrané maso, přilijeme pivo a zvolna vaříme, až se tekutina odpaří. Maso přendáme do vhodné nádoby a zalijeme výpekem a zbylým sádlem. Vychladíme. V kastrolu rozpustíme cukr na karamel, přidáme šalotku nakrájenou na měsíčky a orestujeme. Podlijeme vínem, přisypeme tymián a vaříme do konzistence marmelády. Vychlazenou marmeládu podáváme ke studeným výpečkům s opečeným nebo čerstvým chlebem.