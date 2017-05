Podniky s bezobalovým zbožím inspirovalo hnutí Zero Waste, v překladu doslova „nulový odpad“, které souvisí s knihou Francouzky Bey Johnson Domácnost bez odpadu, vydanou v Česku v minulém roce. Ta se zabývá minimalizací produkce odpadu v domácnosti ve všech možných aspektech – najdete v ní třeba návody na vlastní výrobu kosmetiky, jak úsporně žít nebo jak zredukovat šatník.

Spisovatelka Bea Johnson a její 183gramový odpad v zavařovací sklenici, který se svou rodinou vyprodukovala za jeden rok.

FOTO: Profimedia.cz

Nápad otevřít si obchod s bezobalovou drogerií a kosmetikou podle Alexe Čepka, spoluzakladatele firmy Nebaleno, přišel z vlastní potřeby.

„My jsme už nějakou dobu před otevřením naší prodejny žili takříkajíc bezobalově. Co šlo koupit bez obalu, třeba potraviny, tak jsme kupovali. Vyjma drogerie, to se v Česku sehnat nedalo. Tak jsme s tím začali my,“ prohlásil.

Obchod s nebalenou kosmetikou v pražských Nuslích.

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

„Předtím jsme pracovali v bance, ale to nás vůbec nebavilo. Skončili jsme tam a na konci loňského října rozjeli vlastní podnik, který pro nás na rozdíl od předchozího zaměstnání má nějaký smysl,“ pokračuje Jana Humlová, jeho životní i obchodní partnerka. „Snažíme se redukovat odpad, jak to jde, což nám trochu kazí EET, kvůli kterému musíme tisknout účtenky z papíru, jenž se navíc nedá recyklovat,“ podotkla.

Nabídka tekutých výrobků, které si můžete natočit do vlastní nádoby, zahrnuje gely do myčky či na nádobí, prací prostředky, aviváž, máchadla, univerzální a octové čističe. Z kosmetiky potom mýdla na ruce, sprchové gely, šampóny či krémy na ruce. Ze sypkých věcí je možnost zakoupit si prací prášky a sodu, sůl do myčky nebo mýdlové ořechy.

Tekutá mýdla lze také natočit do vlastní nádoby.

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

„Máme kompletní sortiment pro domácnost, abyste si vyprali a uklidili, a k tomu částečně prodáváme kosmetiku,“ vysvětlila Jana. Kromě toho jsou v obchodě k dostání nádoby z nerezové oceli, třeba svačinové boxy nebo termohrnky. „Měly by vydržet celý život, není pak potřeba kupovat plastové.“

Vnitřek obchodu, kde si do lahve můžete natočit tekuté kosmetické výrobky nebo koupit nádoby z nerezové oceli.

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Podnikání včetně účetnictví a marketingu zvládají ve dvou, pro téměř každý druh zboží mají smlouvu s malým dodavatelem. „Drogerii nám dodává česká společnost Tierra Verde pod značkou Yellow and Blue. S kosmetikou to bylo složitější, protože její dodavatelé balí všechny své produkty do obalu. Proto jsme museli vymyslet koncept, jak nám zboží budou dodávat bez něj.

Převaha malých dodavatelů



U tekutých věcí používáme kanystry, které po vypotřebování vracíme dodavateli – ten je pak znovu naplní,“ objasnil Alex. „Stejné je to se sypkými produkty, na ně máme kontejnery. Takže nevzniká žádný odpad,“ dodal.

Stáčené gely do myčky a na nádobí.

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Zpočátku oslovovali větší firmy, které však prý k jejich bezobalové metodě tolik vstřícné nebyly. „Proto jsme se později obrátili na opravdu malé dodavatele. Jde o jednotlivce, kteří produkty vyrábí ručně,“ uvedla Jana. „Tuhé výrobky, např. mýdla, balí do tenkého papírového přebalu, přesto nejsou klasicky zabalené jako v jiných obchodech,“ upřesnila.

Složení balených a nebalených produktů je prakticky stejné, i z hlediska konzervantů. Pro oba druhy produktů platí i stejné obchodní podmínky. Reklamaci zboží řeší dvojice podnikatelů se samotnými výrobci. Rozdíl mezi obalovými a bezobalovými výrobky se ale může projevit na ceně, u bezobalových je nižší průměrně o 15 procent, liší se to velikostí a druhem produktu.

Obchod nabízí mimo jiné deodoranty v kompostovatelném obalu nebo tuhé šampóny.

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Obchodu Nebaleno pomohlo první místo v regionálním kole letošního ročníku soutěže T-Mobile Rozjezdy, která finančně podporuje nové podnikatele.

Konzervace díky absenci volné vody



Firma Lush sídlící v městečku Poole na jihu Anglie prodává ručně vyráběnou a čerstvou kosmetiku. V České republice byste jedinou kamennou prodejnu našli v pražském OC Palladium.

„Snažíme se vyrábět co největší množství výrobků bez obalu, a to nejenom kvůli tomu, abychom nezatěžovali životní prostředí, ale i proto, aby byly tzv. samokonzervační,“ vysvětlila asistentka prodejny Klára.

„Tím pádem do nich není potřeba dávat parabeny (konzervační látky používané v průmyslu již přes 60 let – pozn. red.), ani jiné chemické látky. Konzervují se samy o sobě tím, že v nich není volná voda, a tak i žádný prostor pro množení bakterií. Takže se de facto nekazí,“ dodala.

Nebalené tělové peelingy a kondicionéry v prodejně Lush

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Produkty se podle prodejkyně snaží obchod nabízet ve skutečně „nahaté“ formě. „Zákazník si může vybrat, zda si je odnese v sáčku z voskovaného papíru nebo v plechové krabičce, kterou může používat nekonečně dlouho. Stojí od 75 do 95 korun, záleží na velikosti.

Bezobalové jsou veškeré výrobky do koupele, bomby a pěny, tělové kondicionéry a peelingy, dále mýdla, která zde krájí podle přání zákazníka. „Bez obalu vyrábíme i šampony, kterým říkáme šampuky, protože svým tvarem připomínají puk, nebo tzv. masážítka, to jsou tělová mléka v tuhé formě, či tuhé deodoranty,“ poznamenala Klára.

Krájená mýdla v obchodě Lush

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Podle prodejkyně se firma velmi zajímá o původ ingrediencí. „Vyslanci naší firmy vyhledávají nejvhodnější dodavatele, aby suroviny na výrobu byly ve fair trade a bio kvalitě. Zároveň jsme tzv. cruelty free, to znamená, že netestujeme na zvířatech, ani žádný z našich dodavatelů. Výrobky testujeme na umělé kůži, vše je samozřejmě v normách EU,“ tvrdí.

Nikoliv vaječná omeleta, ale rozpuštěná koupelnová bomba z obchodu Lush

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Reklamace bezobalových produktů je obdobná jako u běžných výrobků s obalem. „Pokud zákazníka produkt nějakým způsobem zklame, je dobré s ním hned zajít do prodejny,“ doporučuje.

„Je tu možnost refundace za peníze, ale spíše se snažíme poskytnout klientovi jiný produkt, který by mu mohl vyhovovat. Může se např. stát, že někomu nesedne tuhá forma peelingu, v takovém případě tu máme k prodeji klasický peeling.“

Koupelnová pěna v neobvyklém tvaru mrkve v prodejně Lush

FOTO: Kristýna Čtvrtlíková, Novinky

Jaká bude budoucnost nebalené kosmetiky i jiných produktů bez obalu, nelze do budoucna říci. Podle slov prodejců zatím nakupují hlavně příznivci hnutí Zero Waste, které podnikatelé často znají osobně.

Bezobalový způsob života si oblíbili hlavně mileniálové, což lze koneckonců poznat i na věkové skupině návštěvníků prodejny Lush. Pro hnutí by to mohl být pozitivní signál, ochrana životního prostředí je totiž podle průzkumů jedna z nejdůležitějších priorit nastupující generace.