Nemusíte být módní znalkyně, abyste je poznala. Řeč je o ikonických kabelkách, které více či méně úspěšně kopírují cenově dostupné řetězce po celém světě. Možná zjistíte, že vám pár napodobenin visí doma v šatníku.

Ceny originálů jsou oproti napodobeninám astronomické, zato si ale můžete být jista, že vám takové kabelky vydrží celý život. A pokud byste je chtěla prodat, často na tom i vyděláte. Z módy totiž jen tak nevyjdou.

Chanel, 2.55

Jedna z nejikoničtějších kabelek současnosti i minulosti je jednoznačně Chanel 2.55. Tento malý doplněk v obdélníkovém tvaru s diagonálním prošíváním se zrodil v roce 1955 pod rukama módní návrhářky Coco Chanel.

Společně s klasickým sakem, parfémem No. 5 a malými černými šaty se kabelka zařadila mezi nejvýznamnější výrobky značky Chanel. Ačkoli je na trhu již několik desetiletí, její cena roste každým rokem. V současnosti se ceny nových kabelek pohybují kolem sto tisíc korun.

Kabelka Chanel 2.55. Její hrdé majitelky - modelka Jasmine Tookesová, modelka Karolína Kurková

FOTO: Chanel, Profimedia.cz

Louis Vuitton, Speedy 30

Módní dům Louis Vuitton se proslavil zejména díky luxusním cestovním zavazadlům. Dalším logickým krokem pak byla kolekce kabelek. První světlo světa spatřil model Speedy - kabelka, která tvarem připomínala zmenšenou variantu cestovních tašek.

Speedy se vyrábí z látky zvané savoir faire, která je odolná proti poškrábání, ale i vodě. I kvůli typickému monogramu patří mezi nejkopírovanější kabelky na světě, cena originálu začíná na dvaceti tisících.

Kabelka Louis Vuitton Speedy 30. Její majitelky - herečka Hilary Duffová, vpravo přítelkyně zpěváka Jesse McCartneyho

FOTO: Louis Vuitton, Profimedia.cz

Dior, Lady Dior

V roce 1995 se zrodila další klasika na poli kabelek, a to Lady Dior. Díky jednoduchému tvaru, zajímavému prošívání a skutečnosti, že si ji velmi rychle oblíbila princezna Diana, se dostala mezi špičku světově známých kabelek.

V současnosti se vyrábí snad ve všech barvách a provedeních, její cena se pohybuje v rozmezí několika desítek tisíc korun.

Kabelka Lady Dior, modelka Bella Hadidová, návrhářka Nicky Hiltonová

FOTO: Dior, Profimedia.cz

Hermés, Birkin

Ikonická kabelka od firmy Hermés, na kterou se ještě před pár lety muselo kvůli speciálnímu pořadníku čekat i několik let, se jmenuje Birkin. Své jméno dostala po známé herečce Jane Birkinové, která si dřívějšímu řediteli značky Jeanu-Louisi Dumasovi stěžovala, že nemá ani jednu velkou kabelku do letadla, která by se jí líbila.

Netrvalo dlouho a Dumas její přání vyslyšel. Zrodila se kabelka, která je brána jako symbol luxusu. V přepočtu stojí od sto padesáti tisíc korun po několik miliónů, záleží na provedení.

Kabelka Birkin, její majitelky - televizní hvězda Bethenny Frankelová, spisovatelka Morgan Stewartová

FOTO: Hermés, Profimedia.cz