Hvězdy filmové i hudební scény a poušť - to je Coachella

Pokud se ptáte, co dokáže nalákat slavné osobnosti i nejpopulárnější modelky do vyprahlé kalifornské pouště, odpověď zní Coachella. Tento hudební festival se každoročně stává jednou z nejdůležitějších událostí módního světa. Důležitější než to, kdo hraje na pódiu, je zjištění, co si kdo oblékl na sebe.