Sonny a Cher - kamarádství, které přerostlo v lásku

Nebyla to láska na první pohled, ani na věky věků. Vydrželi spolu „jen“ třináct let, přesto jejich vztah prožívaly milióny lidí spolu s nimi. Asi se ale měli potkat. Každopádně se dá říci, že v roce 1962, kdy se Cher a Sonny Bono setkali poprvé, to na žádnou lásku nevypadalo.