Supermodelky, které zastavily čas

Objevily elixír mládí, nebo u nich doopravdy platí, že stárnou do krásy? Vypadá to na druhou možnost. Supermodelky, které svět objevil v 90. letech minulého století, jsou totiž v modelingu stále velmi aktivní. Většina z nich bere zakázky i 25 let po vrcholu své kariéry a co víc - od té doby se mnohé téměř nezměnily.