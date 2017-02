Světla reflektorů spatřila mladá žena v roce 2015, a to v den, kdy se stala jednou z předvádějících modelek na newyorském fashion weeku. Téměř okamžitě se stala senzací a její fotky plnily titulky předních, nejen módních magazínů, ke kterým vzhlíží milióny žen.

Stálice módního světa?



Tehdy se stala první profesionální modelkou s Downovým syndromem na světě a spekulovalo se o tom, zda bude v tomto směru průkopnicí, anebo zda se jednalo o jednorázový marketingový tah.

I o rok později se ale Madeline objevila na módním mole a zlé jazyky kritiků zkrotil fakt, že má za sebou nejenom módní, ale i kosmetickou kampaň, jejíž se stala tváří, a to i přes své nepřehlédnutelné postižení. Zahrála si dokonce i v hudebním videoklipu.

Kolekci navrhla handicapovaná mladá žena.

FOTO: Profimedia.cz

Její maminka tehdy pro The Migty řekla, že nešlo jen o zviditelnění, ale že její dcera doopravdy nastartovala kariéru. „Řekla bych, že je to jasná známka toho, že se v tomto oboru prosadila, není jen zábleskem, který se mihl na minulém fashion weeku. V tomto odvětví se teď usadila, je to modelka,” uvedla v rozhovoru.

Madeline představila volnočasovou módu



Kolekce, kterou navrhla Madeline Stuartová, má zrcadlit její každodenní volnočasový styl. Nese jméno 21 reasons Why by Madeline Stuart, v překladu 21 důvodů proč podle Madeline Stuartové.

Svou kolekci představila v rámci přehlídky Art Hearts Fashion, která představovala několik dalších mezinárodních designérů. Kolekce kopíruje návrhářčin styl a obsahuje krátké áčkové sukně, krátké crop topy, ale i legíny.

Madeline na přehlídce s modelkami

FOTO: Profimedia.cz

V názvu kolekce je ale uvedená i jedna symbolika, které by si málokdo všiml. Proč zrovna 21 důvodů? Downův syndrom je totiž genetické onemocnění, které je způsobené poruchou 21. chromozomu.

Pro dvacetiletou Australanku ale módní svět otevírá dveře víc a víc dokořán. Přiznala, že jako modelka půjde předvádět pro několik známých značek, upozornil britský server The Independent.