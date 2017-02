Odieleová nakonec nedávno vydala prohlášení, aby tak pomohla lidem, kteří jsou stejní jako ona. Doufá, že když veřejnosti odkryje svou jedinečnost, může se tak zasloužit o zvýšení povědomí o této problematice.

„To, že jsem intersexuál, bylo objeveno relativně brzy,“ řekla modelka pro agenturu AP.

„Byla jsem na několika operacích, k některým jsem byla dokonce donucena. Změny, které na mně byly napáchány v době, kdy jsem nebyla plnoletá, jsou nevratné. Bohužel mám kvůli nim do dneška problémy,“ uvedla Odieleová.

Dodala také, že si nemyslí, že je problém, pokud se člověk narodí s nejasným pohlavím. Daleko horší jsou podle ní situace, kdy lékaři na rodinu i dítě tlačí, aby se rozhodlo, zda bude mužem, či ženou.

V dětství nesměla nikomu nic říci



Modelka přiznala, že má vnitřní varlata (nesestoupila z dutiny břišní), ale podstoupila zákrok, při kterém jí byla odstraněna citlivost. Co jí hodně pomohlo, bylo otevření světu. A to nejen jejím přátelům, ale i rodině. Jako dítě se totiž cítila velmi osamělá. Stranila se společnosti, protože se styděla a nedokázala se vyhranit. Neměla podle svých slov nikoho, komu by se mohla svěřit.

„Nemohli jsme to říci známým, nemohli jsme to říci dokonce ani mému bratrovi. Nikdo neměl tušení o našem velkém tajemství. A proto se mi tolik ulevilo, když jsem s tím vyšla na veřejnost. Všichni reagovali skvěle a až teď, po letech, o tom můžu konečně otevřeně mluvit.“

Úspěšná modelka si minulý rok vzala za muže modela Johna Siateka, který její identitu přijal naprosto s klidem. Dokonce prý sám řekl, že ani nikdy nechtěl mít děti, protože je sám adoptovaný, a tak vždy přemýšlel pouze o osvojení dítěte.

Odieleová plánuje věnovat veškerý svůj čas této problematice. Věří, že lidé jako ona se nijak od ostatních neliší a mají právo žít úplně stejně jako ostatní.

Lidský hermafrodit



Pojem intersexuál znamená, že se člověk narodí s nevyjasněnými pohlavními orgány. Někdy se těmto lidem také říká „lidští hermafrodité“. Hlavně proto, že jejich pohlavní znaky nejsou ani typicky mužské, ani typicky ženské. Jsou také známy případy, kdy měli vnitřní orgány opačného pohlaví než orgány vnější.