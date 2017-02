Na 14. února každoročně připadá svátek svatého Valentýna. Ačkoliv mnoho lidí tvrdí, že tento den neslaví, pravdou je, že po sametové revoluci se stal velmi populárním. Všeobecně ho slaví především mladší páry. Ženy šperk, který je nejčastěji věnovaným dárkem, s radostí přivítají. Inspirujte se.

Pojměte Valentýna netradičně. Zkuste například Jelení šperky. Značka představila unikátní kolekci s názvem Jelentýn. 1. Přívěsek, 500 Kč. 2. Pišingr, 610 Kč. 3. Zasmálka, 550 Kč. 4. Makronka, 550 Kč.

FOTO: Archiv firmy

Značka Ti Sento Milano ve své kolekci stříbrných šperků nabízí také sérii náhrdelníků a náramků s ozdobnými písmeny, která jsou usazena v lůžku pokrytém třpytivými kubickými zirkony. Stříbrný náramek stojí 2499 Kč.

FOTO: Archiv firmy

Značka Dyrberg Kern letos vsadila na eleganci. 1. Náušnice, 2799 Kč. 2. Prsten, 2249 Kč. 3. Náramek, 1549 Kč. 4. Prsten, 2499 Kč. 5. Náušnice, 1549 Kč.

FOTO: Archiv firmy

Darujte srdce

Studie z minulých let ukázala, že prodejci před Valentýnem pravidelně zaznamenávají zvýšenou poptávku po špercích, a to až 200 %. Co se ale týče žádostí o ruku, mohou být některé vdavekchtivé dámy zklamané. Pouze 1 % mužů plánuje svou vyvolenou požádat 14. února o ruku.

Symbolickým tvarem pro darování šperku je srdce. Věděli jste například, že srdce je symbolem lásky už po několik století? Již středověcí rytíři bojovali o srdce svých vyvolených dam právě pod jeho záštitou.

Vsaďte na šperky se symbolem srdce, které vaši lásku vyjádří beze slov. 1. Náušnice, Brosway, 1370 Kč. 2. Náhrdelník s nápisem Love, Tous, info o ceně v obchodě. 3. Brosway, 1650 Kč. 4. Chytrý náramek Samsung Charm, měřící kroky, spálené kalorie, upozorňuje i na zprávy ze sociálních sítí či hovory a zprávy, Samsung, 999 Kč. 5. Náhrdelník se dvěma protnutými srdíčky, Brosway, 1370 Kč.

FOTO: Archiv firem

1. Přívěsek Tous, info o ceně v butiku. 2. Náhrdelník s nápisem, Alove, info o ceně v obchodě. 3. Set Emporio Armani se srdíčky, 5360 Kč. 4. Zásnubní prsten, klenotnictví Rýdl, cena podle kamene. 5. Prsten, Alove, info o ceně v obchodě. 6. Zásnubní prsten, klenotnictví Rýdl, cena podle kamene. 7. Stříbrné náušnice ve tvaru srdce, Moshna, info o ceně na webu. 8. Zásnubní prsten, Alove, info o ceně v obchodě.

FOTO: Archiv firem

Některé firmy nabízejí speciální valentýnské kolekce, kde není o symboly srdce nouze. 1. 2. 3. a 5. Vše Pandora, info o ceně v obchodě. 4. Prstýnek kombinující zlato a stříbro, Tommy Hilfiger, 2070 Kč. 6. Nasazovací náramek, Tommy Hilfiger, 2970 Kč. 7. Malá růžová srdíčka do uší, Michael Kors, 3060 Kč.

FOTO: Archiv firem

Hodinky pro sportovkyně i milovnice doplňků

Pokud si ale vaše drahá polovička na šperky a zdobení příliš nepotrpí a spíše než ozdoby ji zajímá funkčnost, darujte něco praktického. Ideální volbou jsou v tomto případě například hodinky. Ty mohou plnit jak dekorační, tak i praktickou funkci. Některé modely kloubí obě tyto věci dohromady.

Na své si v poslední době přijdou i ženy sportovkyně. Protože je zájem o sport a zdravý životní styl stále populárnější, firmy vyrábějí krásné a minimalistické sportovní hodinky, které monitorují nejenom fyzickou aktivitu, ale i spálené kalorie a podobně.

1. Daniel Wellington, 3290 Kč. 2. Esprit, 3890 Kč. 4. Pierre Lanier, 2890 Kč. 4. Sportovní hodinky, Suunto, 1049 Kč. Vše koupíte na Mall.cz.

FOTO: Archiv firem

1. Bentime, Mall, 1080 Kč. 2. Festina, Mall, 2890 Kč. 3. Komono Estelle, 2090 Kč. 4. Emporio Armani, info o ceně v klenotnictví.

FOTO: Archiv firem

Luxusní šperky jako investice



Některé ženy si na luxusní šperky doslova potrpí. Je pro ně velmi důležité, aby byl dekorativní šperk vyroben z drahého kovu a nesl slavné jméno designéra či aby byl vyroben světoznámou módní značkou nebo klenotnictvím. Nutno podotknout, že v takových případech už nejde jen o šperk, ale o investici.

Kolekce Classic Diamond Collection od klenotnictví Halada se skládá z diamantů výběrové kvality od velikosti 0,10 karátu a větší. Diamanty jsou zasazeny v nadčasových prstenech, náhrdelnících nebo náušnicích ve variaci několika možných výbrusů.

FOTO: Archiv firmy

Italové jsou známí především svým emotivním životním stylem plným krásy a dobrého jídla. Bulgari zachytilo tento životní přístup v kolekci věnované ovocným sorbetům. Kolekce Roman Sorbets je oslavou života kombinující italský životní styl a bohatou šperkařskou tradici. Cena prstenů od 57 400 Kč, cena náhrdelníků od 82 000 Kč.

FOTO: Archiv firmy

Nová kolekce Blossom BB od Louise Vuitton je poctou kvítku Monogram – stejně jako drobné kvítky, i jednotlivé šperky jsou miniaturní svojí velikostí, ale překvapí svými svěžími a radostnými barvami. Tváří se stala herečka Michelle Williamsová.

FOTO: Archiv firmy

Freywille je ztělesněním elegance, která odolává času a uchovává hodnotu. Krása 18karátového zlata a umělecký smalt, který zdobí diamanty, se tady mění na výjimečné kousky, jež jsou trvanlivou hodnotou pro celé generace. 1. Přívěsek, 13 720 Kč. 2. Prsten Miss, 9570 Kč. 3. Navlékací náramek, 23 950 Kč. 4. Náušnice, 14 220 Kč. Tato kolekce je inspirována slavným obrazem Polibek od Gustava Klimta.

FOTO: Archiv firmy