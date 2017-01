Tou nejdelší a dosud nejvážnější byl o rok starší anglický herec Nicholas Hoult, se kterým se seznámila ve dvaceti při natáčení dobrodružné sci-fi X Men: První třída (2011). Byli spolu dva roky.

Během natáčení Terapie láskou a Špinavého triku, kdy ale trávila hodně času ve společnosti charismatického, o patnáct let staršího Bradleyho Coopera, se zdálo, že se s Nicolasem rozejde. Ukázalo se ale, že vztah byl silnější.

Se sedmadvacetiletým talentovaným hercem z anglického hrabství Berkshire Nicholasem Houltem

FOTO: Profimedia.cz

„Do Bradleyho jsem se na chvíli platonicky zbláznila, ale po společném natáčení pokračování X-Men: Budoucí minulost (2014) s Nicholasem jsem se k němu vrátila. Náš vztah trval s přestávkou skoro pět let a to je dlouhá doba. A jak známo, stará láska nerezaví,“ prohlásila tehdy Jennifer. Po dokončení filmu se ale rozešli.

V srpnu 2014 se slavná rodačka z města Louisville v Kentucky zakoukala do populárního muzikanta z britské rockové kapely Coldplay, devětatřicetiletého Chrise Martina. Bylo to pět měsíců po jeho rozvodu s oscarovou herečkou Gwyneth Paltrowovou. Vzplanutí Jennifer vydrželo s malou přestávkou necelý rok.

Další měsíce pak byla bez přítele, stěžovala si na to, že pořád jen pracuje a celé víkendy tráví sama. Byl to až následující srpen 2016, kdy se Jennifer zamilovala potřetí.

Novým mužem v jejím životě je tentokrát sedmačtyřicetiletý uznávaný režisér Darren Aronofsky, s kterým se seznámila při natáčení společného dramatu s neoficiálním názvem Day 6. Charismatický Darren, jenž žil do roku 2010 s britskou herečkou Rachel Weiszovou a mají spolu desetiletého syna Henryho, ji, jak říká, fascinuje především jako tvůrce.

O jednadvacet let starší Američan z New Yorku a vizionářský režisér Darren Aronofsky

FOTO: Profimedia.cz

„Fandím mu. Reaguji na něho stejně jako na režiséra Davida O. Russella, s kterým jsem točila jak oscarovou Terapii láskou (2012), tak krimi Špinavý trik (2013) a drama Joy (2015). Viděla jsem opakovaně všechny filmy, jak Davidovy, tak Darrenovy. Pro mě jsou to v mém životě dva režiséři číslo 1, jsem jimi doslova posedlá. A Darren je navíc vizionář, má neskutečnou představivost,“ prozrazuje Jennifer. V lásce tedy dosud nemá vyhraněný typ, očividně ji ale zatím přitahují muži blízcí filmu a herectví, které odmalička miluje, ačkoli ho nikdy nestudovala.

„Milióny snů o tom, čím bych chtěla být, spočívaly především ve fabulování. Vymýšlela jsem nejrůznější báchorky a příběhy, moje fantazie neznala mezí. Milovala jsem ty svoje výmysly tak, že jsem se do nich uměla vžít i ve škole, kam kvůli tomu často volali matku. Naši sice dělali všechno možné, aby mě od herectví odradili, ale nic nezmohli,“ říká rozhodně a pokračuje:

Zpočátku jsem si nemohla role vybírat. Dělala jsem konkurz na všechno, co mi přišlo do cesty. Zaplať pánbůh, že si mě už tehdy vytipovali pro těžká dramata, jako byly Spálené životy a Do morku kostí. Měla jsem tedy hned v začátku velikánské štěstí.“

Podle toho, jak Jennifer bere ceny útokem – od roku 2011, kdy právě za drama Do morku kostí dostala první nominaci na Oscara, nasbírala tři Zlaté glóby, dvě další nominace na zlatou sošku a Oscara, jí filmoví znalci předpovídají, že má šanci stát se další Meryl Streepovou.

„Je to nejen proto, že jsou obě krásné a nesmírně talentované. Obě totiž vědí, jak zaujmout diváky, a umějí lehce udržet jejich pozornost. Nechávají diváky ohromené jejich umem a odvahou, kam až mohou role posunout, ve svém ztvárnění postavy nemají žádné zábrany, žádný limit. Navíc se ani jedna nebere vážně. A právě pro jejich důvtip, inteligenci, otevřenost a šarm patří obě k nejoblíbenějším celebritám,“ vysvětlují znalci filmového světa.

Na napínavou vesmírnou cestu kosmickou lodí se vydává společně s americkým kolegou Chrisem Prattem.

FOTO: Falcon

A co k herectví dodává Jennifer? „Je to náročná, ale zároveň nádherná profese, kterou dělám s láskou. Měsíce se sice mohu strhat a makat na fyzičce, pak ale mám zase čas si odpočinout. A na to, že mi je teprve šestadvacet, mám ke všemu i spousty peněz,“ říká rozpustile.

A jak asi budou pokračovat lásky této výjimečné Američanky? „Víte, já ani asi nebudu muset mít někoho slavného. Jsem jen holka, která chce člověka, co ji bude mít opravdu rád. Cítím, že potřebuji potkat, a to při vší úctě, někoho, kdo žil nejméně pět let někde daleko od Ameriky a který nemá ani ponětí o tom, kdo jsem, a měl by mě rád prostě takovou, jaká jsem doopravdy. Cítím, že kdybych našla muže, s nímž bych chtěla strávit zbytek života, otce mých dětí, s vdavkami nezaváhám ani minutu,“ přiznává otevřeně talentovaná, atraktivní, příjemná, bohatá a úspěšná Jennifer Lawrenceová.