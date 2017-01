Kůže každého z nás je velmi složitý a důmyslný systém, který plní především ochrannou funkci. „Na povrchu naší kůže leží ochranný film, který nepřetržitě namáháme, a on přirozeně ubývá. Zejména v zimě je potom naše pokožka vystavována velkému náporu, a proto je péče o ni tak zásadní. K obnově kožního filmu je nezbytné právě pravidelné promazávání,“ vysvětluje dermatoložka MUDr. Jindřiška Rajnišová.

Zvolené přípravky by přitom měly být trochu mastnější, aby na kůži vytvořily příjemný ochranný film. „U mastnější pleti je mnohdy složitější výběr, jelikož příliš hutné krémy mohou ucpávat póry a pleť se kvůli nim může velmi zhoršit, nicméně i tak je pleť potřebuje. Suchá pleť tyto hutnější krémy mnohem lépe snáší, ale i tak není dobré nanášet příliš silné vrstvy. Kůže musí dostatečně dýchat,” vysvětluje Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., vedoucí lékařka Ambulance estetické dermatologie SynCare z Brna.

Krém by se měl dobře roztírat a neměl by vytvářet nepříjemný mastný povlak. Ideální jsou přípravky na bázi olej – voda, které pleť nezatíží, naopak. Přitom mají schopnost vysoké ochrany a pleť současně vyživují a hydratují.

„Pokud jste vyznavači zimních sportů, pak mějte na mysli, že při pobytu na horách je důležité nezapomenout na přípravky s ochranným faktorem proti slunci,” dodává Jarmila Rulcová.

Zleva: 1. SynCare Winter krém. Nově v praktickém mini balení - ochránce, který vyladí pleť do pohody i když mrzne nebo fičí. Je vhodný pro všechny typy pleti včetně citlivé a problematické. Zamezuje krystalizaci vody v buňkách a krásně zklidňuje i citlivou pleť se sklonem k začervenání. Cena za 15 ml jen 69 Kč; 2. Nivea Intenzivní krém (Creme). Nejoblíbenější univerzální krém na světě nepřekonatelným způsobem intenzivně pečuje a ochrání každý typ pleti. Je vhodný pro děti i dospělé, v každém ročním období. Cena: 60 Kč; 3. Eucerin Intenzivní výživný krém Lipo Balance pro suchou a citlivou pleť. Doplněním nedostatku tuků si pleť zlepšuje svoji schopnost bariérové funkce a díky tomu se dlouhodobě chrání před dehydratací. Cena: 459 Kč; 4. 2Derm Bariérový krém Colour i pro citlivou a narušenou pleť do mrazivého počasí. Speciální tónovací krém je zároveň i bariérovým krémem, a tak na pokožce dokáže vytvořit náhradní bariérovou vrstvu a zároveň ji hojit a chránit před nepříznivými vlivy prostředí nebo před ztrátou ceramidů a hydratace. Ideální i pro ekzematiky a lidi s citlivou pletí a akné. Cena: 642 Kč; 5. Uriage Cold Cream. Ochranný krém do zimního počasí. Výtažek z včelího vosku dodává přípravku významné vyživující a hojivé účinky. Díky obsahu Termální vody Uriage, bohaté na minerály a stopové prvky, má Cold Cream hojivé a ochranné účinky. Cena: 263 Kč; 6. La Roche Posay Zklidňující hydratační krém Effaclar H (Compensating Soothing Moisturizer) 40 ml - vhodný zejména pro mastnou pleť oslabenou a dehydratovanou vysušující péčí. Kyselina linoleová a Squalen obnovují hydrolipidický film, navrací komfort a elasticitu pleti, patentovaný komplex Ceramid 5 vyplňuje mezibuněčný cement a posiluje funkci kožní bariéry. Cena: 329 Kč

FOTO: Archív firem

Jak na aknózní pleť

Nošení šál a čepic podporuje v zimě zapaření kůže – zvyšuje se produkce mazu. Za zhoršením kůže v zimě stojí i oslabená imunita a nedostatek vitamínů.

„Do chladu se pro aknózní pleť hodí lehký make-up, který plní v zimě hned dvě funkce. Estetickou, kdy překryje pupínky a uhříky a dá obličeji svěží barvu a tón. A ochrannou, kdy kombinace základu a přírodního pigmentu vytváří jakousi bariéru proti škodlivým vlivům zevního prostředí. Make-up je možné kombinovat i s prostředky proti akné, kdy ráno pleť ošetříme vhodným přípravkem a po jeho vsáknutí naneseme zvolený make-up,“ doporučuje lékařka doc. MUDr. Monika Arenbergerová.

Jestliže vás trápí akné, myslete na to, abyste po očištění a ošetření pleti nevycházeli do chladného venkovního prostředí okamžitě, ale až po 15 – 30 minutách. Odlíčení a ošetření aknózní pleti může někdy způsobit podráždění a začervenání. To v kombinaci se suchým mrazivým vzduchem vede často k nepříjemným pocitům.

Obecně platí, že lehčí hydratační krémy jsou vhodné na léto, v zimě sáhneme po mastnějších základech, které plní lepší ochrannou funkci před chladem a mrazem. Lidé s aknózní pletí by mastnější krémy ani masky vyhledávat neměli, aby nedošlo k přemaštění a zhoršení akné. Ideální volbou jsou BB krémy s krycí i ochrannou funkcí.

Speciální péče o rty

Oblast rtů neobsahuje mazové ani potní žlázky, a proto trpí zejména v chladném období. Součástí každé dámské kabelky by tak měla být výživná tyčinka na rty, nejlépe i s UV faktorem pro případ návštěvy hor.

Pouhý lesk na rty vás neochrání. Sice dodá rtům hydrataci a současně je nádherně rozzáří, ale v mrazivých dnech je to málo.

„Rty jsou velmi citlivé, jejich kůže je křehká a tenká, a protože není vybavena mazovými žlázami, v zimním období velmi rychle vysychá, praská a olupuje se. Praskání rtů často zasahuje i do kontur. Bohužel pak ani při sebelepší péči nemusí dojít k úplné regeneraci a návratu do původního stavu. A tak při opakovaném vysychání a praskání rtů mohou jemné vrásky v oblasti kontur na pleti zůstat,“ upozorňuje MUDr. Yvonne Bergerová z BcD Clinic.

Zleva: 1. Labello Pečující máslo na rty 16,7 g. Úžasné pečující máslo na rty poskytuje až 12h hydrataci a zanechává je jemné a zdravé. Cena: 66 Kč; 2. Bioderma Balzám na popraskané suché rty Atoderm (Lip Balm) 15 ml okamžitě obnovuje a vyživuje rty. Cena: 249 Kč; 3. Uriage Bariéderm Cica-Lèvres - reparativní balzám na velmi vysušené až popraskané rty. Cena: 159 Kč; 4. Eucerin Balzám na rty Acute Lip Balm. Okamžitá intenzivní péče pro extrémně suché rty. Okamžitě zklidňuje a zvláčňuje velmi suché a popraskané rty i periorální oblast okolo rtů. Cena: 245 Kč

FOTO: Archív firem