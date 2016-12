V zimě se zamilujete do roláků, jsou pohodlné a chrání proti nachlazení

V rolácích chodily naše prababičky, babičky a zajisté i naše maminky. Ačkoliv to není tak dávno, co byly tyto kousky považovány za retro trend z minulosti, už na podzim minulého roku se opět vrátily do módy. A letos na ně narazíte téměř všude. Do huňatých kousků skýtajících pohodlí a zahřátí se hned zamilujete.