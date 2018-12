Eva Dvořáková, Novinky

Boho styl pro volný čas



Na výlet, do horkých dnů nebo jen tak do města skvěle poslouží elegantní šedý minimalistický batoh. Co k němu? K neutrální barvě doplňku se hodí jak výrazné, tak i neutrální rozevláté letní šaty.

Slaďte barvu batohu s metalickými sandálky s trendy zavazováním na nártu a boho styl podpořte kůží s peříčky a slamákem. Spíše než klasické brýle se hodí tmavě hnědé lenonky.

Kůže s pírky, New Yorker, 139 Kč. Boty Jenny Fairy, Glami, 200 Kč. Šaty, New Yorker, 499 Kč. Slamák, New Yorker, 349 Kč. Brýle, New Yorker, 249 Kč. Batoh, Bree, 10990 Kč.

Hlavně pohodlně

Pokud vyznáváte především nošení kalhot, následující kombinace bude pro vás ta nejvhodnější. Khaki tvarovací elastické kalhoty oblékněte s volnější ikonickou světle modrou košilí. Přes tu pak přehoďte mikinu přes hlavu. Nevadí, že bude košile „vykukovat” zespodu, naopak, takhle se to teď nosí.

Červený šátek typu bandana uvažte do vlasů jako čelenku nebo zahákněte za kalhoty či zavažte na batoh. Ke kalhotám obujte oblíbené sportovní tenisky, anebo pokud máte odvahu, zkuste nazouvací vínové slip ony s platformou, hit letošního podzimu.

Mikina, Levi´s, 2499 Kč. Boty, Humanic, 1499 Kč. Košile, Levi´s, 2199 Kč. Šátek bandana, Levi´s, info o ceně v obchodě. Ekologicky udržitelný batoh vyrobený 11 pet lahví, Fjällräven Re-Kånken, 2490 Kč. Kalhoty, H&M, 1299 Kč.

Elegantně v modré



I k elegantnímu stylu se dá sladit batůžek. Začněte u šatů. Nevybírejte šifonové, skládané, raději se svěřte do služeb jednoduchého, vypasovaného kousku s délkou nad kolena. K takovému pak dolaďte slušivé pončo, sáčko ponechte stranou.

K rudým rtům a černým linkám na víčka se hodí také elegantní klobouk, ke kterému můžete i nemusíte sladit lodičky se zavazováním na nártu. Pokud nemáte modré, volte šedé nebo černé. Chybu ale neuděláte ani s jednoduchými kotníkovými kozačkami. Celý outfit dovršte šedým batohem.

Pončo, Van Graaf, 2899 Kč. Boty, Marks&Spencer, info o ceně v obchodě. Šaty, Van Graaf, 4699 Kč. Klobouk, Lindex, 899 Kč. Batoh, Mango, 599 Kč.

Do kanceláře luxusně

Kancelářský styl nemusí nutně znamenat pouzdrové sukně a nudné, dlouhé černé kalhoty. Zkuste to, pokud to okolnosti dovolují, vzít za druhý konec. Vyzkoušejte proto kalhotovou sukni s vyšším pasem obléci společně s jednoduchým světlým body, které zdobí kulatý výstřih.

Zůstaňte věrni monotónnosti, kotníkové kozačky volte v tlumené, světle šedé barvě. Luxusně bude vypadat vypasovaný kabát s variabilním límcem a samozřejmě barva podzimu - vínový elegantní batoh z odolného vinylu.

Kalhotová sukně, Cos, info o ceně v obchodě. Boty, C&A, 998 Kč. Body, H&M, 349 Kč. Vlněný kabát, Sophistic by Veronika, info o ceně v butiku. Batoh, Matt&Nat, info o ceně na webu.

