Eva Dvořáková, Novinky

Pokud vás čeká slavnostnější akce, firemní drink, nebo jakýkoliv jiný večírek, nevhodné jsou hluboké výstřihy, vyzývavé rozparky do půli stehen, ale i mini šaty.

Máte-li šaty, volte délku alespoň do půli stehen. Rozhodně také nesmíte zapomenout na boty na podpatku. Jestliže vám ale zdravotní důvody vysokou obuv nedovolují, vsaďte na ploché baleríny, nebo velmi moderní mokasíny.

I levná bižuterie může vypadat luxusně



Co se týče barev doplňků, hlavním cílem by mělo být, aby celek vypadal co nejvíce přirozeně, a šperk nepůsobil jako pěst na oko. V praxi to ale neznamená, že vše, co je z bižuterie, musí zákonitě působit lacině, naopak. I s levnými šperky se dá udělat spousta parády.

Pokud máte jednobarevné šaty, můžete si dovolit experimentovat se složitostí i objemností náušnic, dokonce i s barvami. Jestliže máte složitější, extravagantnější model, držte se při kombinování doplňků spíše při zemi. Volte průhledné krystaly, broušené sklo, střapce, nebo imitaci polodrahokamů, zlata či stříbra.

FOTO: Archiv firem

Nechte vyniknout šperk



Pokud jsou vaší velkou vášní výrazné náhrdelníky, a ve šperkovnici se vám jich „zabydlelo” hned několik, nemusíte nad stylingem nijak dlouho váhat. Postačí malý tip. Aby šperk co nejvíce vynikl, vždy volte kombinaci takovou, aby byl v celé své kráse na obnaženém dekoltu.

Jestliže máte šaty s malým kulatým výstřihem, sáhněte po pleteném náhrdelníku, který těsně obepíná krk. Jestliže vsadíte na větší, odvážnější výstřih, ozdobte dekolt výrazným, kaskádovitým šperkem.

FOTO: Archiv firem

Extravagantní psaníčka



Prvkem, který báječně ozvláštní každé šaty, je nezapomenutelná kabelka. Extravaganci se meze nekladou, proto se nebojte zakoupit výraznější malé psaníčko. Právě na tomto doplňku můžete projevit svoji kreativitu, a koupit si takový vzor či úpravu, kterou byste si v běžném životě normálně nezvolila, nebo na to neměla přinejmenším odvahu. Volte flitry, blyštivé kameny, zvířecí potisky, prošívání, střapce nebo bláznivé barvy.

Vždy ale vezměte v potaz ostatní doplňky. Kabelka by se nikdy neměla přebíjet s botami a naopak. Pokud tedy volíte obyčejné lodičky v neutrální barvě, můžete si dovolit extravagantní kabelku.

FOTO: Archiv firem

Čím více kůže, tím lépe



Černým lodičkám dávno odzvonilo. A pokud už mají tmavou barvu, většinou je zdobí jiný výrazný detail. Nebojte se černo zlaté kombinace, avšak dejte si pozor, aby se v outfitu „nepřebíjelo” zbytečně mnoho zlaté a celek nepůsobil příliš lacině. Raději ji jemně zopakujte v podobě prstenu nebo menších náušnic.

Co se týče největších trendů plesové i večírkové sezóny, rozhodně je nutné zmínit otevřené páskové lodičky. Ačkoliv je na jejich nošení v lednu zima, pokud jde o honosnou akci, která se koná pouze ve vnitřních prostorech, můžete si je s sebou vzít na přezutí, anebo v nich přeběhnout z taxíku.

Obecně u obuvi platí, čím více odhalené kůže, tím lépe. Volte proto boty na podpatku se zajímavými pásky přes nárt, s vykrojením na bocích, anebo kotníkové, třpytkami poseté boty.

FOTO: Archiv firem