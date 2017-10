Vonný akord parfému by tak měl být tvořen z vůně koření jako kardamom, bergamot, bílý pepř nebo vanilkový lusk či z uklidňující dřevité vůně santalu nebo cedru. Ovocné prvky by pak měly zastoupit grapefruit, kdoule, citrus, limetka, ale i ostružiny nebo švestky. Oblíbené jsou i vůně v tónech čokolády nebo kávy.

Proto se u každého parfému uvádí konkrétní složení jednotlivých látek, ale i jejich stupeň prchavosti. Podle toho se určuje tzv. hlava, srdce a základ parfému.

Hlava jsou látky, které cítíme jako první a které rychle vyprchají. Srdce jsou látky, tzv. buket, které jsou středně prchavé a rozvinou se za několik minut po aplikaci. Základ jsou nejpomaleji prchající látky, které jsou na vás cítit po několik následujících hodin.

Zleva: Sensai The Silk - svěží, orientální vůně, která vás zahalí do závoje elegance a hedvábí. První ucítíte jiskřivé tóny bergamotu a růžového pepře, moderní lehce citrusová vůně. Následuje chladivá vůně bílých květů v kombinaci se sladkými živočišnými tóny ambry. A na závěr zavoní pižmo a jemná tonka. Eau de parfum 50 ml - 3490 Kč; Narciso Rodriguez Narciso eue de toilette, interpretuje umění nevinného svádění a vyzdvihuje sílu přitažlivosti. Vrchní noty pivoňky harmonizují s tóny bulharských růží a dohromady tvoří vonný buket bílých květů, který se pozvolna přemění do smyslného krystalického pižma. Souhra černého a bílého cedru spolu s elegantním vetivérem v nás nakonec zanechá hypnotizující vzpomínky. Cena za 50 ml 2150 Kč; Juicy Couture - I am Juicy Couture - evokuje okouzlující rebelku v každé dívce. Vůně se otevírá šťavnatou malinou, svěžím pomelem a výraznou marakujou. V srdci nosí návykovou gardénii v kombinaci se zasněnou májskou růží a na závěr přichází tóny měkkého pižma, teplého dřeva a ambry. Cena za 50 ml 1990 Kč.

Při výběru dámského parfému tak nestačí jen přičichnout k lahvičce s vůní, vždy je lepší použít testovací papírky či si vůni stříknout přímo na kůži. Prvotní čichový vjem totiž není stejný, jako ten po 20 sekundách, kdy se vůně rozmělní a vypaří se alkohol, který vůni zprvu dominuje. Když si pak přivoníte, ucítíte hlavu vůně, která je ale cítit většinou prvních 20 minut až hodinu. Hlava má hluboký vliv na celou směs parfému a dokáže naznačit další vůně.

Nové vůně je ideální vybírat v ranních hodinách, kdy ještě nejsou zmatené smysly a vůně cítíte o to intenzivněji. Vyzkoušejte pak maximálně tři vůně nebo zkuste použít kávová zrna, jejichž vůně dokáže vůni parfému přebít.

Zleva: L'Occitane Jasmín & Bergamot Edt - Jako den a noc, taková je toaletní voda Jasmín & Bergamot. Květinovou vůni otvírá hřejivý bergamot - tajemný jako noc, který kontrastuje s omamným jasmínem - tak jedinečným, jakým je každý den. Zatímco jasmín odhalí všechny své tóny, bergamot stojí v pozadí a odhaluje jen málo ze své smyslnosti a nechává tak prostor vaší fantazii. Cena za 75 ml 1320 Kč; Cartier Baiser Volé - Essence de Parfum - v parfému je cítit lilie v plném rozkvětu. Velmi jemná, intenzivní a smyslná vůně nabízí slastné tóny vanilky a přesto zůstává lehká a vzrušující. Cena za 40 ml 1960 Kč; Avon Attraction EDP - Vůně pro společně strávené okamžiky. Neodolatelná, dlouhotrvající směs tónů ostružiny, mošusu a vanilkové ambry. Cena za 50 ml 490 Kč; Yves Rocher Parfémová voda SO ELIXIR Bois Sensuel - smyslná, návyková a nezapomenutelná vůně. Výrazná smyslnost vzácného dřeva a jemných balzámů. Tato vůně odhaluje dokonalé spojení esence z pačuli a čistého výtažku z vanilky. Čistý výtažek z kosatce jí pak přináší její jedinečnost. Cena za 30 ml 690 Kč.

Výběr vůně nechte jen na sobě

Nenechte se ovlivnit druhými. Parfém na každém jedinci voní jinak, což je dáno biologickou změnou pH pokožky, jež je ovlivněna hormony. Vliv má i stravování, např. kořeněná jídla mohou vaši vůni změnit, dále pak způsob životního stylu a také braní léků.

Přemýšlejte také nad tím, kam vůni budete nosit. „Jemnější vůně ocení ti, kteří se chystají do společnosti více lidí. Měli byste mít jistotu, že vaše vůně nebude obtěžovat okolí, případně se bude hodit k dané příležitosti. Těžší a kořeněné vůně se naopak velmi dobře vyjímají na obchodním jednání, kdy takto navoněná osoba působí dominantně a sebevědomě. Sladké vůně se pak ideálně hodí na schůzku s partnerem či partnerkou,” upozorňuje Jiří Škuba z Parfums.cz.

V některých případech mohou vůně dokonce působit jako afrodiziakum. Některé vůně vám mohou připomenout i zapomenuté okamžiky, protože existuje tzv. čichová paměť, kdy lidský mozek identifikuje situaci či emoce v souvislosti s určitou vonnou esencí.

Zleva: Azzedine Alaia Alaia - dámská EDP 50 ml - Vůně začíná divoce růžovým pepřem, prochází přes jemnou pivoňku s frézií a končí klasickým pižmem. Cena 2490 Kč; Elizabeth Arden Untold Luxe - ideální pro ženy, které milují extravaganci a luxus. Vůně se otevírá explozí růžového pepře, bergamotu a skořice. V srdci vůně kvetou lístky pomeranče, jasmínu a růže. Květinové tóny jsou obalené santalovým dřevem, vanilkou a bílou čokoládou, tvořící základ vůně. Cena za 50 ml 2490 Kč; Narciso Rodriguez For Her L’Absolu - oslavuje ženskou sílu, zranitelnost a krásu. Jasmín a smyslné květinové tóny se přeměňují v opojné pižmo, které je podpisem návrháře. Měkké jantarové tóny, hladké dřeviny santalu a pačuli nás jemně obklopí a dodávají vůni hloubku. Cena za 50 ml 2490 Kč.

„V zimě se nebojte si nanést parfému více – za uši nebo na předloktí, všude tam, kde dobře pulsuje krev. U silnějších parfémů máte pak jistotu, že budete krásně vonět po celý den, což u lehkých vůní není pravidlo. Lehce navonět si můžete třeba i kožíšek u zimní bundy. Nejlépe se vůně drží na přírodních materiálech. Parfém také krásně voní na umytých vlasech, především pokud máte vlasy dlouhé, tak se při každém pohybu hlavy kolem vás rozvoní krásná vůně,“ vysvětluje Dagmar Korbová Krůzová, odbornice na parfémy z Vivantis.cz.

Oblíbená barva oblečení

Někteří odborníci říkají, že lze vhodnou vůni volit dle oblíbené barvy oblečení. U černé barvy doporučují vůně s tóny hyacintu, gardénie, pepře, vanilky, pačuli a santalového dřeva.

K milovnicím červené ladí výrazné parfémy plné života vonící po orchidejích, mahagonu, rybízu, zázvoru, mošusu či cedrovém dřevě.

Zleva: Chanel Chance Eau Vive - je svěží a energická vůně pro dívky a ženy, která vás překvapí dotekem grapefruitu, citrusů a červeného pomeranče v úvodu vůně. Zároveň v ní však ucítíte i jasmín, bílé pižmo, svěží vetiver a akord kosatce a cedru. Cena: informace v obchodě. Lancome Tresor L´Eau - nejprve ucítíte broskev a bergamot, poté otočník, egyptský jasmín, fialku, santalové dřevo a damašskou růži a na závěr vanilku, fazole tonka, pačuli, muškátový oříšek, pižmo a mléko. Cena za 100 ml 1609 Kč; Mercedes-Benz Rose - toaletní voda překypuje květinovými tóny. V bohatém složení ucítíte vůni šťavnatého rybízu a grapefruitu. V srdci se snoubí jemné tóny magnólie, růže spolu s exotickým elemi a palisandrem. Kompozici doplňuje dotek cedru, ambry a pižma. Cena za 60 ml 779 Kč.

Zelená je symbolem přírody a květů např. pomerančovníku, jasmínu nebo lotosu. Modrá a korálová barva jsou synonymem moře a svěžesti, které symbolizují vůně citrónu, jablka, konvalinky, jasmínu či květy magnólie.

Pro ty, kdo upřednostňují barvy jako růžová, světle žlutá či světle fialová jsou ideální vůně karamelu, lékořice a pivoňky.

K bílé barvě se pak hodí vůně s tóny citrusů, lilií, broskví, růží a jasmínu.