Eva Dvořáková, Novinky

Zimní kabáty a baloňáky jsou už ve většině případů pasé. Ale jak se obléci do mrazivého rána a přívětivého odpoledne? Existuje na to jediná zaručená módní rada: vrstvěte. Ideálním módním, stylovým doplňkem do sychravého jarního počasí je rozhodně lehký šátek, který po zimě střídá vlněné šály. Volte příjemné materiály, hedvábí, syntetiku, šály s oky. Ráno ochrání a zahřeje váš krk, při odpoledním posezení poslouží jako pléd okolo ramen nebo stylová čelenka do vlasů.

Bílý šátek s květinami, Reserved, info o ceně v obchodě. Šátek s kotvou, C&A, 225 Kč. S třásněmi, Bonprix, 329 Kč.

FOTO: Archiv firem

Zapomeňte na rukávy

Doopravdy? Ano! Ale jen s nadsázkou. Letos letí topy, tuniky, zavinovací šaty s absencí rukávů. To ale neznamená, že by měl vyjít člověk ven s obnaženými pažemi, naopak. I zde platí pravidlo, že vrstvit se vyplatí. Dopřejte si módní výstřelek v podobě pruhovaných šatů či trika a bílé košile doplněných o zavinovací šaty v barvě safari.

Zleva: Oranžová vesta, Zara, 2499 Kč. Černá s kapsami, Bonprix, 649 Kč. Vesta po kolena, Mango, 1199 Kč. Modrá vesta, Bershka, 1199 Kč.

FOTO: Archiv firem

Klobouk jako doplněk



Slušivý klobouk, který by před několika lety nosili někteří jen s velkou nechutí, zažívá opět velký boom. Panuje nevyřčené pravidlo, že kdo chce být in, měl by jej také mít. Pokud se na jeho nošení cítíte, proč ne? V jarních dnech nahradí slušivou čapku. Pokud chcete mít nadčasový kousek, rozhodně sáhněte po klobouku v černé barvě. Dokonale ale vypadá kombinace pískového semišového klobouku a vínových rtů.

Modrý kabátek, Reserved, info o ceně v obchodě. Klobouk, F&F, 429 Kč. Boty s průstřihy Xti, Zoot, 1549 Kč. Šaty, H&M, 899 Kč.

FOTO: Archiv firem

Letní šaty i na jaře

Letní kousky nepatří jen do počasí, kdy rtuť teploměru stoupá prudce vzhůru. Naučte se letní šatník unosit celoročně. I zde platí, že čím více budete kombinovat, tím více parády můžete nadělat. Letní šaty noste s roláky, kardigany nebo třeba i košilemi, ponči a jarními kabátky.

Otevřené boty

Kotníkové kozačky sluší každému. Stylingovým doplňkem jsou už zhruba dva roky zrovna ty modely, které odhalují trochu kůže na kotnících. Ani letní, ani zimní kozačky, zkrátka „něco mezi”. Mohou být robustní nebo naopak něžné. Je jen na vás, jaký model si zvolíte.