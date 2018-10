ema, Novinky

Pokud se chcete ve svém těle cítit dobře a máte pár kilo navíc nebo chcete v oblečení vypadat štíhlejší, vždy je dobré dbát na to, aby ve vaší skříni byly věci, které vám perfektně sedí.

To ale neznamená, že musí být těsné a přiléhavé na tělo. Pozor! Oblečení, které se napíná přes hruď, zařezává do rukou či je příliš malé, spíše než štíhlejší efekt vytvoří přesný opak a zvýrazní nedostatky.

Pozor na spodní prádlo



A to samozřejmě platí i pro spodní prádlo. Na ulicích, a to zejména v létě, je mnohdy k vidění zcela nepadnoucí, příliš malá podprsenka, která se do těla nevzhledně zařezává.

Často je takový outfit ještě podpořen příliš přiléhavým tričkem, což se dá považovat za módní faux pas. Spodní prádlo by nemělo být vidět. A to platí i u podprsenky.

Pokud se chystáte obléci si přiléhavé šaty, kalhoty nebo sukni, vsaďte buď na tangové kalhotky, na bezešvé prádlo nebo na takzvané brazilky. Kalhotky by se nikdy neměly zařezávat do boků, naopak by je měly jemně kopírovat. A to i za tu cenu, že si je koupíte o jedno dvě čísla větší, než nosíte velikost kalhot.

Špatná velikost spodního prádla je velmi častým módním prohřeškem a navíc přidává kila i faldy navíc.

FOTO: Profimedia.cz

Zvýrazněte pas

Noste oblečení, které zvýrazní pas. Mohou to být například zavinovací tuniky, kalhoty a sukně s vysokým pasem nebo také obyčejné šaty, které přepásáte opaskem.

Odvedení pozornosti od problematických partií nemůže být jednodušší, a proto vsaďte na nejužší část postavy. Ještě užší pas, anebo alespoň takovou iluzi, docílíte tím, pokud pozornost převedete na hrudník a boky. Noste košile a šaty s decentním výstřihem a vypasováním v bocích. Nebojte se nosit volány, krajku, nebo výrazný náhrdelník.

Zvýraznění pasu páskem je častým trikem slavných žen.

FOTO: Profimedia.cz

Čemu se vyhnout? Rozhodně capri kalhotám, sukním v délce po lýtka, dlouhým rozšířeným šortkám. Správnou volbou jsou naopak kalhoty s rovnými nohavicemi a sukně v takzvaném áčkovém střihu, končící pod nebo těsně nad koleny.

Správné doplňky

I správně zvolené šperky a doplňky vám pomohou vyčarovat dokonalou iluzi. Dlouhé korálky opticky prodlouží postavu. Výrazné barevné náramky mohou upozornit na štíhlá zápěstí, pozornost odvedou i zajímavé náušnice a čelenky.

Barvy a vzory



Pomoci si můžete i díky barvám a vzorům. Standardně se k zúžení siluety používá samozřejmě černá. Ta a další tmavé barvy jsou tedy povoleny. Párujte je s barevnými akcenty a používejte svislé pruhy!

Tenké vertikální pruhy vytvoří vizuální iluzi, která postavu zúží a prodlouží. Vyhněte se ovšem velkým vzorům a motivům. Snáze vám mohou přidat na objemu.

Svislé pruhy nejenom dobře vypadají, ale také opticky zeštíhlí postavu.

FOTO: Profimedia.cz

Tip na večírek: pokud jste do důležitého data nestihla shodit přebytečná kila nebo potřebujete mít na večírku perfektní figuru do šatů, nebojte se sáhnout po zeštíhlovacím tílku, kraťasech nebo body. V tomto případě je úspěch zaručen.