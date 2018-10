Češi jsou pověrčiví, ale pátek 13. je tolik neděsí

Je pátek třináctého a mnozí z nás by raději ani nevylézali z postele. Ještěže mají děti prázdniny, jinak by se při zkoušení ve škole měly na co vymlouvat. V mnohých hotelích kvůli pověrám chybí třinácté patro i pokoj číslo 13, ve formuli jedna nenajdeme vůz číslo 13 a některá letiště postrádají Gate 13. Obavy z pátku 13. mají své označení - friggatriskaidekafobie.