Ročně se u nás předčasně narodí 8000 dětí. Lékaři již dopředu dokážou zjistit, že se tak stane

V Česku se každoročně předčasně narodí kolem 8 tisíc dětí a tento počet neustále pozvolna roste. Lékaři dnes dokážou zachránit i takové děti, které by ještě v nedávné době neměly šanci na přežití. Navíc dokážou i na základě unikátního vyšetření včas zjistit, zda ženám hrozí riziko předčasného porodu a na základě toho je dopředu připravit na to, co je čeká a jak co možná nejvíc oddálit samotný porod.