PORADNA: Jak na extrovertní dítě s vysokým egem

Dobrý den, mé první a zatím jediné dceři bude letos 5 let. Je to šikovná holčička, je zábavná, chytrá, inteligentní a také hodná. Naše problémy s ní začaly před dvěma lety při nástupu do mateřské školy. Bylo toho na ni moc - přestěhovaly jsme se, našla jsem si nového partnera. Bylo jasné, že to pro ni nebude lehké. Zpočátku byla neurvalá, jako utržená z řetězů, chovala se k ostatním velice zle. Vše gradovalo - odmlouvání, manipulace, kousání, škrábání, kopání a dělání jiných naschválů. Paní učitelky se velice trpělivě snažily tomuto chování zabránit. Probíhala z jejich strany domluva, důslednost v omluvení se poškozenému dítěti, odvedení pozornosti jinou činností a vyústilo to až v trest separace (sezení mimo kolektiv dětí na pár minut). Nic ale nepomáhalo a stále nepomáhá. Dcera stále dětem ubližuje a nedávno mi i řekla, že ji to všechno mrzí, ale bití dětí se jí vlastně líbí. Psycholog usoudil, že je to normálně vyvíjející se dítě, ale také extrovert, tahoun a vůdčí typ s vysokým egem, který musí hrát neustále první housle. Jeho rada byla dodržení důslednosti a tím pádem snížení ega. Snažíme se dělat s partnerem maximum, ale nic nepomáhá. Bita doma není, naopak jsme jako buddhové a stále jí jen domlouváme a přesvědčujeme o tom, že to není hezké chování. Dáváme ji příklady a hledáme řešení. Teoreticky vždy ví, co přesně má dělat, ale do praxe to nepřevede.