Kdy by rodiče měli začít s dětmi mluvit o sexu

Co se týče zmínek o sexu, mnoho rodičů je přesvědčeno, že by se o něm měli s dětmi začít bavit v jejich raném teenagerovském období. Řada z nich také zvažuje oblíbenou konverzaci typu „o včelkách a opylování” květů.

Odborníci na rodičovské vztahy nicméně tvrdí, že první zmínky o sexu by měly přijít mnohem dříve a měly by se nejlépe rozdělit do několika fází.