Dětské vady řeči je třeba hlídat

Především je třeba mít na paměti, že vady řeči mohou mít na svědomí například i psychické nebo neurologické problémy. Proto by dítě měl vždy vyšetřit odborník, logoped, který určí další postup. Nejčastěji doporučí pravidelná speciální cvičení na konkrétní vadu, kterou zjistí.

Děti třeba neumějí vyslovit nějakou hlásku, například ráčkují, nebo je polykají, mluví překotně, není jim rozumět, objevuje se i koktavost nebo zadrhávání. Za posledních deset let se počet takových malých pacientů zvýšil o celých 26 tisíc.

Přibývá dětí s očními vadami, tablety ani chytré telefony za to nemohou

Přibývá dětí s očními vadami, tablety ani chytré telefony za to nemohou Děti

Jaké nejčastější vady řeči se tedy mohou u našeho dítěte projevit a co bychom o nich měli vědět?

Za běžných okolností se vývojová patlavost upravuje spontánně. „Jestliže dítě pouze zaměňuje hlásku l za hlásku r a ř, není důvodem se obávat a trpělivě s dítětem procvičujeme artikulační cvičení formou hry,“ vysvětluje Ilona Kejklíčková s tím, že děti jsou schopné vyslovovat správně od čtyř let.

„Obvykle kolem pátého roku dítě užívá sykavky a hlásku l. Nejpozději dítě tvoří správně hlásky r a ř. Před nástupem dítěte do školy by měla být výslovnost v pořádku.“

Co dělat: Patlavost se dá odstranit v každém věku, ale podle odborníků je nejlepší problém vyřešit právě před nástupem do školy. Rodiče svým dětem mohou pomoci tak, že na ně nebudou šišlat. Nedoporučuje se ani přemíra slov, která se vašemu potomkovi špatně vyslovují, ani velké množství zdrobnělin.

Dají se také najít různá cvičení. Jen pozor, při jejich praktikování je třeba brát ohled na to, že dítě se dokáže soustředit po velmi omezenou dobu!

Zadrhávat se v řeči například ve stresu není nic neobvyklého, většině z nás se to občas stane i v dospělosti. Ovšem pokud je to součástí běžného projevu dítěte, měli bychom problém řešit. „Koktavost je porucha plynulosti řeči,“ osvětluje Ilona Kejklíčková.

Koktavost se často projeví i později, například během let školní docházky. Příčinou bývá stres ze školy. Podle Kejklíčkové je výskyt koktavosti pravděpodobnější u citlivých dětí.

Co dělat: Tato vada řeči vyžaduje komplexní léčbu a zásah odborníků. Rodiče mohou pomoci tak, že nebudou citlivé dítě stresovat, budou s ním mluvit klidně. Motivovat ho, ať se nejdříve vyjadřuje v krátkých větách.

Pokud dítě mluví překotně, rada „Mluv pomalu!“ vždycky nezabírá. Tato vada se může projevovat jako koktání, ale jedná se o lehkou mozkovou dysfunkci, která má neurologické příčiny. Také působí menší psychické potíže než koktavost. Kvůli tomuto postižení dítě nezvládne říci všechno, co se mu honí hlavou. Breptavost často provází zbrklost nebo impulzivní chování.

Co dělat: Je dobré zaměřit se na zpomalování mluvy. Dítě můžeme upozornit nejen slovy, ale i gesty. Dále je dobré klást důraz na zřetelné vyslovování, správné dýchání, na to, jak je vyjadřování výstižné, i na správný rytmus. Pokud se potíže nezlepší, vyhledejte odborníka.

Většina maminek čas od času nahlíží do nejrůznějších tabulek a odborných publikací, případně konzultuje s lékařem, aby se ujistily, že se jejich dítě s věkem vyvíjí tak, jak by mělo. A vývoj řeči není výjimkou.

Co dělat: Z uvedeného vyplývá, že není třeba hned panikařit. Dítěti prospějí sociální interakce, i s širší rodinou a jinými dětmi, to ho ponouká k touze vyjádřit se. Základem samozřejmě je, aby na něj co nejvíce mluvili jeho rodiče a nezapomínali přitom ani na čtení pohádek.