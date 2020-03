Aby pomohli vážně nemocnému synovi, musí za tři měsíce sehnat 52 milionů

Od té doby podstupují léčbu. Maxík dostává preparát spinraza. Ten ale nemoc neléčí, jen ji zpomalí, zastaví, případně zlepší motorické funkce. Cena jedné dávky je dva miliony korun. „Od konce září, co ji má, se zlepšuje. Ale co čtyři měsíce musí píchnout Maxíkovi do páteře, vytáhnout mozkomíšní mok a natlačit zpět spinrazu. Teď to ještě zvládá, ale hrozíme se, co bude za pár let,“ přiznal Mosler a dodal, že spinrazu by měl chlapec brát celý život.