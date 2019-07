Pouze dnes ušetříš, totální výprodej, likvidace prodejny - další způsob, jak zákazníky nalákat do prodejny, je napsat do výlohy tyto nápisy. Je to v podstatě forma nátlaku, jak lidi podvědomě ovlivnit k návštěvě prodejny. Ve skutečnosti tyto slevy mají dlouhodobý ráz, tudíž rozhodně neplatí déle než jeden den, a navíc mnohdy ani nejde o skutečné slevy, ale jednoduše zboží nevalné kvality. Samozřejmě někdy může jít o skutečný výprodej skladového zboží či rušení prodejny, nicméně často se stává, že obchod jen na čas změní nápisy ve výlohách.