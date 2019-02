Hanka Fifková, Novinky

Jedna klientka mi například vyprávěla, jak se s manželem těšili na to, že si sex během jejího těhotenství pořádně užijí. Vždycky je oba bavil, byli spolu dlouho a dobře se znali. „Těšila jsem se, až přejde období nevolností a únavy,“ říkala mi žena.

„Sex mi totiž dost chyběl. Když mi ale začalo být dobře, úplně se mi zbláznila hlava. Začala jsem mít strach, že milování miminku ublíží. Že vyvolá třeba předčasný porod. Manžel mě uklidňoval, četl mi odborná pojednání, která to u zdravého těhotenství vylučovala. Tak jsme to jednou zkusili. Ze začátku probíhalo všechno dobře. Pak se ale malá začala v břiše hýbat a byl konec. Zdálo se mi, že u toho milování bude vlastně s námi, a to se mi vůbec nelíbilo. Do porodu pak se mnou vůbec nic nebylo. Ale vynahradili jsme si to s manželem potom.“

Než jsem otěhotněla, měla jsem problémy s dosahováním orgasmů. Zato v těhotenství jsem prožívala tak silná vyvrcholení jako nikdy předtím. Škoda že tyhle erupce orgasmů s porodem skončily.

Jiná moje klientka si naopak začala milování pořádně vychutnávat až v těhotenství. Do té doby si sex moc neužívala, hlavně proto, že mívala velké potíže s dosažením orgasmu. Když otěhotněla, všechno se změnilo jako mávnutím kouzelného proutku.

„Přítel už skoro nestíhal. Ale já jsem mu řekla, že potřebuji být v těhotenství v pohodě, kvůli miminku. A když se mnou bude málo spát, budu frustrovaná, a to se na něm určitě projeví. Musím uznat, že se opravdu snažil. Navíc jsem tak silná vyvrcholení jako v jiném stavu nikdy dřív nezažila. Bylo mi proto dost líto, když tyhle erupce orgasmů s porodem skončily.“

První trimestr je po sexuální stránce nejohroženější



Přesně takhle to v těhotenství chodí. Každá žena ho vnímá a prožívá trochu jinak. Jsou ale některé věci, které se dají předpokládat.

O prvním trimestru se například mluví jako o období nevolností, zvracení, únavy, bolestí břicha a spousty dalších nepříjemností. A to se také často děje. I po psychické stránce to pro ženy bývá složité. Na jednu stranu se cítí skvěle, protože jsou těhotné. Na druhou stranu jde o období největších obav o to, jestli bude dítě v pořádku. To všechno dělá z prvního trimestru sexuálně nejvíc ohrožené období.

Druhý trimestr - období intenzivních prožitků



V druhém trimestru většinou fyzické potíže zmizí nebo se alespoň zmírní. I po psychické stránce se žena uklidní. Má za sebou všechna podstatná vyšetření a nemusí si dělat starost o zdravý vývoj miminka. Druhý trimestr je proto období, od kterého dvojice nejvíc očekávají, pokud jde o intimní život.

Hormonální změny mohou zvyšovat chuť ženy na sex a větší prokrvení jejích pohlavních orgánů někdy přispívá k mnohem intenzivnějším prožitkům.

Spousta žen tvrdí, že v druhém trimestru zažívaly vůbec nejlepší sex svého života. Ale spoléhat se na to partneři bohužel nemohou.

Třetí trimestr nastává sexuální útlum



Třetí trimestr popisují sexuologové jako návrat k sexuálnímu útlumu. Žena může mít řadu fyzických potíží vzhledem k tomu, že vcelku logicky přibývá na váze.

Navíc si často nepřipadá sexuálně atraktivní. Nebo jí intimní zážitky narušuje to, že vnímá pohyby dítěte a cítí s ním větší tělesný kontakt. Ten je postupem doby stále intenzivnější a hmatatelnější. V ženě to pak snadno probudí zábrany vůči sexu, jak ostatně dokládá můj první příklad.

Mužský pohled na sex v těhotenství

A co muži? Ani jejich reakce nemůžete předem předpovědět. Někteří po těhotných partnerkách touží. Jiným nepřipadají atraktivní a už vůbec ne přitažlivé, což je ještě dost zdvořile řečeno.

Další muži mívají navíc podobné obavy jako ženy – a sice z toho, aby milováním neublížili dítěti. Jak už jsme si řekli, tato obava je naprosto zbytečná, protože dítě je v děloze dobře chráněné. Jenže psychice neporučíte.

„Když byla žena těhotná, dobře jsem věděl, jak moc touží po sexu a po intimních chvilkách. Je pravda, že hodně přibrala a možná si nepřipadala moc přitažlivá. Popravdě řečeno, ani mně nepřipadala přitažlivá. Navíc jsem se bál, abych jí neublížil, protože se normálně milujeme dost temperamentně. Než se nám narodil syn, byl jsem v sexu úplně k ničemu. Často jsme se kvůli tomu hádali. Čím víc na mě manželka tlačila, tím to bylo horší,“ vyprávěl mi klient, jehož sexuální život se nacházel v troskách ještě dlouho po narození dítěte.

Těhotenství je z hlediska sexu prostě nevyzpytatelné. Ale s problémy, které někdy v tomto období vzniknou, se dá zacházet stejně dobře jako v jakémkoliv jiném životním období. Platí to zejména pro rozdíly v chuti na sex, které partneři mohou mít. Frekvence milování by se měla přizpůsobit chuti toho, který stojí o milování méně nebo vůbec.

Muž by neměl nutit ženu k sexu proto, že ho má podle něj málo, a neustále jí to předhazovat. Ani žena by neměla tlačit na muže proto, že je z nedostatku sexu frustrovaná, a také mu to stále předhazovat. Ujištění o vzájemném zájmu, loajalitě a stabilitě vztahu musí dvojice v té době čerpat z jiných aktivit, než jsou ty sexuální.

„Když manželka otěhotněla, přečetl jsem všechno možné. Články, diskuse i odborná pojednání. Chtěl jsem být dobře připravený. Třeba na to, že mi těhotná manželka bude připadat nádherná, nebo naopak nehezká. Snažil jsem se dopředu počítat s tím, že nebude mít na sex vůbec žádnou chuť nebo ji možná bude mít nonstop. Abych nebyl zaskočený tím, když se dočkám sexuálního ráje stejně jako asexuálního pekla. Ale nebyl jsem připravený na to, že se prakticky vůbec nic nezmění. Měli jsme spokojený sexuální život předtím a měli jsme ho i během celého těhotenství,“ líčil mi s úsměvem jiný muž.

To se také může stát. Jak jsem řekla. Na to, co se v sexu bude dít v těhotenství, se nikdy dost dobře nepřipravíte.