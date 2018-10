Dobrý den, má 6letá vnučka od tří let nekomunikuje s dospělými. Při nástupu do mateřské školy byla bezproblémové dítě, komunikativní. Tam se něco událo, zlomilo, nikdo nedokáže říci co. Je poslušné, milé dítě, plní všechny zadané úkoly, ale s učitelkou nekomunikuje, když tak přes děti. Má odklad školní docházky, navštěvuje dětského psychologa, začala užívat homeopatika na míru, ale žádný úspěch. V domácím prostředí je to přitom živé dítě, plné nápadů, pusu nezavře, umí být i hubatá, ale jakmile přijde jakákoli návštěva, uzavře se a nemluví. S pár lidmi komunikuje alespoň kývnutím hlavou, ale s většinou vůbec.