Odborníci během průzkumu, kterého se účastnilo 2000 rodičů dětí od dvou do 12 let, zjistili, že převážná většina rodičů debatuje se svými „zlatíčky” o tom, co budou či nebudou dělat, jíst nebo pít, a to opakovaně každý den.

V průměru se rodiče s potomky dohadují šestkrát za den, což činí 42 více či méně závažných diskuzí za týden, cca 182 za měsíc (2190 za rok), uvádí server Independent.

Nejčastějšími důvody potyček bývá jednoznačně jídlo, které potomci nechtějí konzumovat, následují odlišné názory na to, jak má vypadat uklizený pokoj. Mezi dalšími důvody nechybí ani dohady o tom, zda si mohou dát děti sladkosti před hlavním jídlem, nebo že nechtějí jít do postele. Nechybí ani spory o tom, jak často smějí používat různé technologie, či o nutnosti čistění zubů.

Zajímavé je, že rodiče vycházejí jako vítězové zhruba z poloviny zmíněných diskuzí - šest z deseti rodičů přiznává, že jejich přesvědčování končí často kompromisem, aby byl doma klid.

„Většina rodičů věří, že pro udržení spokojenosti všech členů rodiny je kompromis tou nejlepší cestou,” potvrzuje mluvčí společnosti Capri-Sun, která si průzkum zadala.

V průměru trvá jedna rodinná „debata” osm minut. Za zmínku rovněž stojí, že devět z deseti rodičů souhlasí s různými odměnami výměnou za to, že děti něco udělají, nebo naopak dělat nebudou. Jako trest pak 45 % z nich používá zákaz sledování televize, případně počítače.