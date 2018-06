das, Novinky

První problémy mohou nastat už s otěhotněním

Neustále přibývá párů, které mají problém s početím. Stále častěji se rovněž ukazuje, že problém je i na straně mužů. Mnoho párů se tak upíná na metody umělého oplodnění. Jenže jak ukazují výzkumy, věk partnera může negativně ovlivnit i průběh umělého oplodnění.

Výzkumníci z amerického Harvardu analyzovali téměř 19 000 IVF cyklů, které se uskutečnily v roce 2000 a 2014 v oblasti Bostonského reprodukčního centra u 7753 párů. Z jejich zjištění jasně vyplynulo, že se nejméně dětí narodilo ženám, jejichž věk se pohyboval mezi 40 až 42 lety. Věk mužů zde přitom nebyl rozhodující. Ten začal být patrný až u žen mladších 40 let, u nichž klesala šance na porod dítěte s narůstajícím věkem partnera.

Například ženy mladší 30 let s partnerem ve věku od 40 do 42 let měly nižší porodnost (jen 46 %) než ženy ve stejném věku, jejichž partneři byli ve věku od 30 do 35 let. U těchto párů úspěšně porodily 3 ze 4 žen.

Podobně to vypadalo i u žen ve věkové hranici 35-40 let, které čekaly potomka s mužem pod 30 let. I u nich byla až o 30 % větší pravděpodobnost úspěšného porodu než u stejně starých žen, jež čekaly potomka s muži ve věkovém rozmezí 30-35 let.

Zdravotní hrozby u dětí



S každým postupujícím rokem věku muži získávají kolem dvou nových mutací v DNA svých spermií. Zatím sice není zcela jasné, zda mají mutace skutečně velký dopad na zdraví dětí, ale již existuje několik vědeckých studií, které nalezly vazby mezi věkově staršími otci a vyšší mírou onemocnění u dětí, jako je autismus, schizofrenie a další duševní choroby, několik nádorových onemocnění či některá vzácná genetická onemocnění.

Například podle švédské studie z roku 2014, zveřejněné v časopise JAMA Psychiatry, měly děti, jež se narodily mužům nad 45 let, až třináctkrát vyšší pravděpodobnost výskytu syndromu ADHD (poruchy pozornosti a hyperaktivity) a 24krát větší pravděpodobnost bipolární poruchy než děti, jež se narodily mužům ve věku 20-24 let.

Přesto jsou podle dalších vědců rizika těchto onemocnění minimální. Například vědci ve studii Nature Genetics poukazují na to, že mutace DNA mají vliv na duševní onemocnění max. z 10-20 %, mnohem důležitější roli zde sehrávají jiné faktory.

Jak starší otce vnímají samotné děti?

Deník New York Times oslovil před lety některé děti, jak vidí své výrazně starší otce. Podívejte se s námi na největší negativa i pozitiva podle samotných potomků.

Pozitiva:

Rodiče byli emocionálně a finančně stabilní.

Předali jim mnohé z jejich životní moudrosti a zkušeností.

Měli na ně mnohem více času než mladší rodiče kamarádů.

Negativa: