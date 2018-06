Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak motivovat nejstaršího syna ve druhé třídě k psaní úkolů a opakování učiva. Nejraději by odkládal povinnosti na večer, kdy u nás doma není zrovna ideální klid. Vyžaduje moji pomoc a mladší bráškové nás často ruší od práce. Děláme přestávky, dopisujeme a kontrolujeme všechno každý den. Školu má jinak moc rád, problém jsou jen ty úkoly. Příští rok půjde do 1. třídy i jeho bráška, tak doufám, že ho bude alespoň trochu motivovat i on, jelikož je pravý opak.