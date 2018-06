Chtěla jsem se poradit, jak přistupovat ke svému synovi, abych mu zvedla sebevědomí a aby neviděl věci tak černě. Dá se to? Připadá mi, že je to snad v něm, že má takovou povahu. Kdyby vyrůstal v rodině, kde by nebyl klid, pohoda a neměli se všichni rádi, snad bych to i chápala, ale takto mě to nutí přemýšlet, co je špatně.

Často mi říká, že ve škole hrají kluci nějakou ošklivou hru a chtějí, aby se na to podíval, ale on se bojí. On se jen při představě té hry bojí. Vysvětluji mu, ať klukům řekne, ať se na to dívají sami, ať myslí na hezké věci, které ho baví, co mu dělá radost ... on je ale hloubal.

Už ve školce měl se strachem nepříjemný zážitek, kdy poslední den spali ve školce a šli se v noci podepisovat na půdu (já osobně této zábavě v předškolním věku nerozumím). Od té doby měl ještě větší hrůzu sám usnout, natož aby se ještě někde doma pohyboval sám. V podstatě celé prázdniny jsme ho z toho dostávali a já usínala s ním. Dodnes, když chce na záchod, nebo zkrátka do jiné místnosti, nechce jít sám. Manžel pro to nemá moc pochopení, nerozumí tomu. Já ale ano, jelikož jsem se jako malá bála tmy a umím se do něho vžít.

Často mi říká, že by chtěl k nějakému lékaři, který by mu tyto myšlenky z hlavy vyhnal, a nedávno mi řekl, že existuje nějaká helma, která když se dá na hlavu, tak se na ni něco napojí a tím by mu ty myšlenky odstranili... takhle přemýšlí naše osmileté dítě.

Domnívala jsem se, že bude školu brát dobře a nebude pro něj takový problém, ale víceméně, když se sejdeme v 16 hodin doma, jeho tradiční slova jsou, že škola je hrozná. Úkoly jsou pro něj většinou utrpením. Hroutí se mu v tu chvíli svět, i když se ho snažím motivovat, podporovat, nekřičím na něj. Paní učitelka na něj prý příliš spěchá, on sám na vše potřebuje více času. Zároveň má pocit, že se mu od učitelů nedostává dostatek pozornosti. Věřím, že z tohoto porovnávání vyroste, ale spíše mě děsí jeho odpor ke škole a zároveň to, jak vidí sám sebe, že na nic není šikovný.