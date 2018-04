Dobrý den, stále častěji ze všech možných zdrojů slyším, že pokud se nebude synovi věnovat jeho otec, nevyroste z něj správný muž. Mému synovi bude v září letošního roku 6 let. Jeho otec zemřel při autonehodě, když mu byly 2 roky. Jediný, kdo mi pomáhá, tedy i s výchovou, je moje matka, žádný muž do jeho výchovy nezasahuje, neboť nemáme v rodině žádného, který by měl zájem. Znamená to tedy, že můj syn nebude "správným mužem"?