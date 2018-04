bok, Novinky

Týdenní pracovní doba běžného zaměstnance je stanovena na 40 hodin týdně. Jak odborníci zjistili, ženy-matky si s tímto počtem hodin v týdnu rozhodně nevystačí. Veškeré rodičovské úkoly a úkony jim v běžném týdnu zaberou neuvěřitelných 98 hodin, uvedl web britského deníku Independent.

Nedávná americká studie, které se zúčastnilo 2000 matek dětí ve věku pět až dvanáct let, prokázala, že tyto ženy se svými rodičovskými úkoly začínají v průměru před půl sedmou ráno a končí zhruba v půl deváté večer.

Pokud by se to rozpočetlo, dělá to zhruba 14 hodin každý den, což je poměrově mnohem více, než kolik činí běžný počet hodin v pracovním týdnu. Průzkum, který si zadala firma Welch, zabývající se výrobou džusů a džemů, rovněž poukázal na fakt, že z celkového počtu ‚rodičovských hodin‘ jsou ženy během dne schopny ušetřit maximálně hodinu a sedm minut.

„Výsledky jasně ukazují, jak je role matky náročná a představuje téměř nepřetržitou službu zahrnující nikdy nekončící úkoly,” uvedla Casey Lewisová, odpovědná vedoucí za zdraví a výživu ve firmě, která si průzkum zadala.

Podobný průzkum z roku 2013 pak poukázal na fakt, že seznam úkolů, které musí každá matka během dne splnit nebo zařídit, obsahuje 26 položek - zahrnuje mimo jiné přípravu snídaní, svačin či zapamatování si důležitých událostí. Z toho podle odborníků vyplývá, že role matky je nejen nejlepší a nejkrásnější ‚práce‘ na světě, ale také ta nejnáročnější.