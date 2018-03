Iva Kyselá, terapeutka z Akademie rodičovství, Novinky

Dobrý den, přítel má 15letého syna, který je podle učitelky schopný za 40 minut vyučovací hodiny vypít tři energetické nápoje. Tyto nápoje pije již dva roky. Dá se mluvit o závislosti?

Pokud syn vašeho přítele pije dva roky v nějakých pravidelných dávkách energetické nápoje, pravděpodobně si na nich vytvořil závislost. Závislost se dá vytvořit i na čokoládě. Ale tady se bavíme o nápojích, které nejsou určené pro děti a mladistvé k pravidelné konzumaci.

Kdybyste nabídla chlapci extrémně silnou kávu, tak ji nejspíš začne prskat a rozhodně ji nevypije a už vůbec ne tři šálky za 40 minut. Množství kofeinu v energy drinku je přitom mnohdy větší než v oněch třech kávách. Přitom právě na kofein si citlivý a nezralý organismus dítěte snadno zvyká a může vytvářet i zdravotní potíže.

Co s tím? Napadá mě, že tyto nápoje nejsou levné. Proto se nabízí otázka, kde bere syn přítele peníze na takové množství energy drinků? Ví o jejich škodlivosti? Kdo si s ním o tom povídá? Jak dlouho je schopen je nepít - den, dva, týden? Je to pro něj pouze jakási potřeba vyrovnat se kamarádům? Ukázat se před vyučujícím? Ví, co se děje s jeho tělem, mozkem a nervovou soustavou v době dospívání?

To jsou otázky, které by měli rodiče s chlapcem probrat. Podle studie je právě věková skupina dětí 12 až 15 let nejohroženější, protože se samy o informace většinou nezajímají a současně jim popíjení těchto nápojů dodává na sebevědomí a důležitosti. Navíc jejich organismus na tyto nápoje citlivě reaguje. Tudíž vnímají rozdíl mezi tím, když ho vypijí, nebo ne.

Dopady na mozek



Energetické nápoje obsahují především kofein, taurin, cukr a další povzbuzující látky, které mají stimulační vliv na organismus a mozek. Dítě v období puberty a dospívání prochází velmi ojedinělým obdobím zráním mozku a jeho přeměnou. Mozek je více zranitelný, návykové látky v mladém věku způsobují větší škody.

Významně se zkracuje i doba, která je potřebná k rozvoji závislosti. Je to dáno i tím, že energetické nápoje stimulují tvorbu dopaminu - zásadního neurotransferu, který pomáhá při vzniku příjemných pocitů a motivace. Bohužel pubescenti ještě kombinují energy nápoje s alkoholem, čímž se zvýší jejich účinnost.

Negativní dopady mohou mít tyto nápoje i na spánek dítěte. Dospívající potřebují hodně spát, a právě kofein zkracuje dobu, po kterou spí hlubokým spánkem. Při pravidelné konzumaci navíc mohou přibírat na váze, mít potíže se soustředěním, pozorností, nervozitou.

Důležitá komunikace



Je možné, že syn vašeho přítele má vše pod kontrolou. Přesto doporučuji si s ním povídat a ptát se, jak to vidí on a jaké má informace, aby se mohl kompetentně rozhodnout.

Zjišťujte, co mu na nápojích chutná a co mu to přináší. Jaké pocity má, čím by je mohl nahradit. Zajímejte se! Je možné, že se o tom puberťák vůbec nebude chtít bavit. Záleží, jaký vztah má otec se synem vytvořený a zda otec funguje jako dobrá autorita, o kterou se může syn opřít. Přeji vám, aby se podařil alespoň nějaký drobný krok k omezení pití energetických nápojů.

Trápí vás jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.