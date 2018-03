Do drogového prostředí vtáhne děti krátký film, který začíná velmi nevinně. Je to příběh dvou lidí, kteří se pomalu dostanou do drogového světa.

„Vznikají různé modelové situace, např. když jdou herci z klubu a odehrává se běžná situace, která se děje každý víkend na našich silnicích. Sednou opilí a zfetovaní do auta a samozřejmě nabourají a zabijí u toho motorkáře,“ vysvětlil Novinkám Pavel Tuma, autor projektu Revolution Train. Vlak z Dejvic vyráží i do různých regionů, více informací zde.

Revolution Train je složen ze šesti vagónů, kde mají děti možnost vidět, jak jednoduché je propadnout drogám.

FOTO: Novinky

V tu chvíli se zvedne plátno, za nímž je skutečný vůz s figurínou jezdce na motorce zaklíněnou pod rozbitým vozem. „Lektor pak s dětmi diskutuje, jak danou situaci zúčastnění mohli vyřešit a předejít neštěstí,“ říká Tuma.

Cílem je dětem sdělit, že i když jim nabízí drogu nejlepší kamarád, není to ten nejlepší kamarád.

Squat

Kromě nehody děti ´zažijí´ i výslech na policii, pobyt v cele předběžného zadržení nebo u lékaře. Největší dojmy ale na mládeži zanechává pohled na skutečné feťácké doupě - squat, v němž je kromě odpadků k vidění i skutečná varna pervitinu.

Instruktor ukazuje dětem, jak vypadá skutečný vařič, na kterém si drogově závislí připravují pervitin.

FOTO: Novinky

„Tenhle squat opravdu existoval, sám jsem ho s lidmi z Drop-inu (středisko prevence a léčby závislostí) procházel. Byl nad pražským hlavním nádražím, žili tam lidé závislí na pervitinu,“ říká Tuma, který nápad na protidrogový vlak získal formou osobní zkušenosti, kdy se mu předávkoval kamarád.

Mezinárodní přesah

Český vzdělávací program se prosadil i v zahraničí. Programem prošlo už 55 tisíc lidí, z toho 15 tisíc z Německa, 1200 ze Slovenska a 600 z Polska. Reakce jsou jak od dětí, tak učitelů a rodičů velmi pozitivní. Německo chce dokonce realizovat podobný projekt.

V protidrogovém vlaku se děti podívají do baru, na policii, do cely, ale i do feťáckého doupěte.

FOTO: Novinky

„Líbilo se mi, že se hlavní hrdinka Petra ze závislosti dostala. Sama jsem nikdy drogy ani alkohol nezkusila a ani nezkusím, je to svinstvo, které akorát stojí peníze,“ řekla po skončení programu Novinkám čtrnáctiletá Andrea ze ZŠ Řeporyje. Její třináctiletý spolužák Václav si ještě není jistý, zda nikdy nic nezkusí. „To záleží na životní situaci,“ říká.