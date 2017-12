Kolik dárků je tak akorát?



Pro menší děti je přirozené, že by chtěly celou hračkárnu. Umějí snít bez hranic. To ale neznamená, že nejsou schopny přijímat hranice. Malé děti dokážou plně prožít 3–5 dárků. Při větším množství si užívají rozbalování a počítání, ne dárek samotný. Současně se učí, že hodnota vztahu se měří množstvím dárků. Do života si odnášejí jednoduchou poučku – kvalitu vztahu lze vyjádřit počtem dárků. Čím více, tím lépe. Samozřejmě to neplatí vždy, ale šance, že tomu tak bude, je vysoká.

Pokud si dáte dopředu limit počtu dárků a financí pro každého z rodiny, nebudete prožívat takový stres.

Moc hezkým a užitečným rituálem je psaní dopisu Ježíškovi. Pokud už dopředu řeknete, že Ježíšek přinese max. 4–5 dárků, děti se toho drží a nanejvýše přijdou oznámit, že napsaly (nakreslily) více dárků a nevědí, co s tím. Otevírá se vám příležitost pro rozhovor s dětmi. Obzvlášť tehdy, když se vám zdá, že dítě chce úplnou hloupost. Tak to vidíte vy, ale vaše dítě právě tohle nutně potřebuje.

Nezpochybňujte jeho přání, buďte pouze zvědaví. „Co tě na hračce láká? U koho jsi ji viděl? K čemu ji potřebuješ?” Smyslem je vyjádřit zájem a také zjistit, zda vaše dítě nepodlehlo pouze reklamě.

Opravdu je nutné kupovat dětem dárky, o které si Ježíškovi napíšou?



Představte si maminku, která touží po krásné kabelce, ale pod stromečkem najde startovací soupravu do auta, nebo tátu, který si přeje kravatu, ale dostane kuchařku. Jaké emoce na rodičích děti uvidí? Budou se přetvařovat?

Děti, ať věří na Ježíška, nebo ne, moc doufají, že pod stromečkem najdou to, co chtěly. Dopřejte tedy dítěti alespoň jeden dárek, o který si napsalo. Posílíte pouto důvěry mezi dítětem a vámi.

Zároveň buďte obezřetní ohledně svých vlastních očekávání. Obzvlášť tehdy, když zahrnete dítě dárky, které vůbec nechtělo. Nesmíte být pak smutní a naštvaní, když dítě neprojeví přirozeně vděk a nadšení. Chtít v takovém případě vděk po dítěti by vedlo k pokrytectví. Spíš si uvědomte, že dát takový dárek byla jen vaše potřeba.

Na závěr inspirace. Ježíšek dárky nosí, ale mohl by také od vás něco odnést?



Dokážete si představit, že by letos Ježíšek nejen dárky přinesl, ale také něco odnesl? Co by to bylo? Nabízím inspiraci k vánočnímu posezení. Povídejte si s dětmi, co by chtěly, aby jim Ježíšek odnesl, a co by měl odnést vám. Nemusí to být nic materiálního.

Přeji vám krásné Vánoce. A nezapomeňte, jaké si je společně uděláte, takové je budete mít.

Trápí vás jiné téma spjaté s výchovou dítěte, rodinnými vztahy či závislostí? Poraďte se s našimi odborníky. Své příběhy a otázky nám posílejte na: zenaporadna@seznam.cz.