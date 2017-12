„Pokud žena užívá hormonální antikoncepci po většinu svého nejvíce plodného období, a vysazuje až po třicátém nebo pětatřicátém roce, může se stát, že po jejím vysazení má s otěhotněním problémy. Ty ale nejsou způsobeny antikoncepcí jako takovou, ale jsou dány biologicky – tedy čím vyšší věk ženy, tím nižší přirozená plodnost. Ženy navíc často možné problémy s neplodností překryjí právě užíváním antikoncepce a ty se pak znovu objeví až po jejím vysazení. Užívání pilulek tedy případnou poruchu nevyléčí, ale pouze zamaskuje. Pokud má žena před nasazením antikoncepce nepravidelný cyklus, je pravděpodobné, že po vysazení se tento problém znovu objeví,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka brněnské kliniky Repromeda.

I přestože má žena při užívání antikoncepce cyklus naprosto pravidelný, jedná se pouze o tzv. pseudomenstruaci, která je vyvolána několikadenní pauzou v užívání pilulek a poklesem hormonů.

Je nutné si tedy uvědomit, že hormony obsažené v antikoncepci potlačují přirozené děje v organismu. Obsahují estrogen a progesteron, které zabraňují uzrávání vajíček a jejich následnému uvolnění. Současně s tím zůstává také nízká děložní sliznice, protože se tělo nepřipravuje na možné usídlení embrya. Jejich dlouhodobé užívání tedy svým způsobem „vymaže“ přirozené cyklické procesy, které u ženy běžně probíhají a organismus se pak z takového stavu může delší dobu probírat, než se opět ocitne v hormonální rovnováze.

Ideální čas na vysazení antikoncepce



Pokud plánujete miminko, je dobré přestat brát antikoncepci do třiceti let věku. Navrácení k normálnímu cyklu pak bude rychlejší než při vysazení léků v pozdějším čase. Bohužel někde vše může trvat i mnohem déle. „Potlačení ovulace prostřednictvím hormonální antikoncepce není nevratný proces, ve většině případů se cyklus vrátí zpět do normálu bez dlouhotrvajících obtíží s otěhotněním a 80 % párů počne dítě do jednoho roku od vysazení antikoncepce.

Pokud však ani po roce snažení k otěhotnění nedojde, je na místě kontaktovat lékaře a navštívit centrum reprodukční medicíny. Záleží ale také na věku ženy. Jestliže je starší 33 let, je vhodné se nechat vyšetřit již po 6 měsících snahy,“ upozorňuje lékařka Kateřina Veselá.

Kromě věku, který způsobuje pokles kvality i kvantity vajíček, ovlivňují ženskou plodnost i další faktory, a to zejména kouření a vyšší index tělesné hmotnosti (BMI). U ženy s nadváhou totiž klesá počet vajíček výrazně rychleji než u žen s normální váhou.

Někdy za problémy mohou stát i nemoci související s reprodukčním zdravím. „Nejčastěji se jedná o endometriózu, při níž vzniká v dutině břišní chronický zánět, který může být doprovázen zjizvením a srůsty ve vejcovodech. Ty se pak stávají neprostupnými a brání kontaktu spermie a vajíčka. Tělo také vytváří více bílých krvinek, které mohou likvidovat spermie. Přičemž endometroidní cysty ve vaječnících zase utlačují tkáň vaječníku a brání ovulaci nebo ničí zásobu vajíček. Zhoršena může být i kvalita děložní sliznice,” uzavírá téma MUDr. Jan Štelcl, vedoucí lékař pražského Institutu reprodukční medicíny Unica.