U znamének nelze najít pro určitý dětský věk charakteristické rysy. Spolehlivě určit druh névu (pigmentové anomálie kůže) u dětí je obtížné nejenom pohledem, ale i mikroskopicky.

„Znaménka posuzujeme ze dvou základních hledisek. Jednak z pohledu zdraví a pak také z kosmetického a praktického pohledu. Některá znaménka mohou být nebezpečná, jelikož se z nich může vyvinout maligní melanom. Sice nejméně častý, ale nejzávažnější kožní nádor, který má tendence k tvorbě metastáz. Ostatní znaménka, ačkoli zdravotně nezávadná, často vadí mechanicky nebo kosmeticky,” vysvětluje dermatoložka MUDr. Naděžda Vojáčková z pražské Polikliniky Anděl.

Pigmentová znaménka u novorozenců jsou patrná jako světle hnědě zbarvené skvrny. Jejich další vývoj je individuální. Rostou do plochy, některá mohou růst dále do výšky, mění se barva, zpravidla do tmavších odstínů hnědé až do černé, objevují se chlupy, povrch se zvrásní. Tyto změny však nemusí postihnout všechna ložiska, a pokud se znaménka mění, změny jsou individuální. Další znaménka pak vznikají v průběhu života. Vzniku znamének nelze nijak zabránit, ani mu předejít.

Zvláštní skupinu tvoří vrozená pigmentová znaménka, která se dělí podle velikosti na malá: do 1,5 cm, střední: 1,5-10 cm, velká: 11-20 cm a gigantická: nad 20 cm postihující celé části těla. Od začátku mohou být různě hnědě až černě a nepravidelně zbarvená a mohou porůstat chlupy. „Tato znaménka znamenají pro dítě velký estetický problém, riziko maligního zvratu je minimální, udává se 1-2 %. Řešení je zvláště u větších a rozsáhlých vrozených znamének velmi svízelné. Děti se doporučuje sledovat, další postup vyžaduje spolupráci kožního lékaře a dalších odborníků, především plastických chirurgů,” upozorňuje Vojáčková.

Vyšetření znamének probíhá stejně u dětí jako u dospělých. „Kontroly se doporučují podle počtu a charakteru znamének jedenkrát za 6/12/24 měsíců. Vyšetření probíhá pohledem a pomocí dermatoskopu, nejlépe digitálního, který umožňuje sledování změn znaménka v čase,” vysvětluje dermatoložka MUDr. Jitka Chalupecká z pražského Laserového centra Anděl.

Chirurgické odstranění se u dětí doporučuje pouze po poranění znaménka. Melanom je u dětí extrémně vzácný, i když se v posledních letech věkové rozložení pacientů mění a začíná se objevovat i u mladších jedinců.