Elektrická mini vozítka cestou na operační sál řídí sestry či doktoři z kalifornské Rady Children's Hospital.

„Děti se při tom báječně baví a rodiče jsou více uvolnění, protože vidí své děti šťastné. Zároveň vidíme, že děti nemají před operací strach a jsou lépe připravené. Pro nás je to navíc do určité míry také zábava. Kdo by nechtěl řídit Lamborghini, alespoň na dálkové ovládání?” řekla pro agenturu Reuters dětská chiruržka Daniela Carvalhová.

Auta věnovala do nemocnice společnost San Diego Law Enforcement Teddy Bear Drive. Děti se mohou rozhodnout, jestli je na operační sál odveze model BMW, Mercedes nebo Lamborghini.